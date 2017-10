Majkić: Novac namijenjen Milani Gajić otišao na 'feštu'

BANJALUKA - Mirko Majkić, kojeg je danas udruženje "Budi DRUGačiji",optužilo da je lažni humanitarac koji nikada nije uplatio novac prikupljen lani na humanitarnom koncertu za Milanu Gajić, rekao je za "Nezavisne" da novac nije uplaćen porodici Gajić, a razlog tome je fešta na kojoj je nakon koncerta ugošćeno 220 ljudi u restoranu kasarne "Kozara".

"Draško Stanivuković obećao je da će snositi troškove fešte, ali nije ispoštovao sve, već je umjesto 1.000 KM, on poslao 400 KM po članovima udrženja", rekao je Majkić i dodao da je sa prikupljenih 1.176 KM pokriven trošak tog druženja, jer on nije imao uslove da to finansira.

Tvrdi da sa 400 KM koliko je dobio nije mogao ugostiti 220 članova udruženja i njihove pratnje, a iako je gostima boravak u Banjaluci bio besplatan, praksa je kaže, da se oni fino i ugoste.

"Oni treba da imaju i normalnu neku muziku, da imaju šta da pojedu, pečenje, piće i salatu, sir i sve, eto to je. Samo sam očekivao da će Draško, kako je i obećao snositi troškove druženja i da će se novac koji se prikupi proslijediti Milani, međutim on nije ispoštovao dogovor, a ja nisma imao uslove da to finansiram i ja nisam kriv što nije bilo 20, 30 ili 50.000 KM", ističe Majkić i dodaje da je hodočašćem za Milanu skupio 1.500 poziva.

Kako navodi, sreo je majku Milane Gajić, Snježanu sa kojom se pozdravio i rekao joj je da je sam kriv što je povjerovao u obećanje.

"Rekla mi je da nije prikladno da se poslije svega pravi fešta, a ja sam joj rekao da je običaj da se nakon nastupa priredi druženje", ističe Majkić.

Na pitanje novinara da li je tačno da su pokloni sa Kosova poslati za porodicu Gajić, Majkić kaže da je jedna gospođa poslala sliku i par knjiga, ali zbog svih napada što su mu se desili, nije bio u mogućnosti da to dostavi porodici.

Novac za ogranizovanje druženja, kako tvrdi Draško Stanivuković, prvobitno je obećan Majkiću, međutim ponudili su mu i sponzore za sendviče i piće, što je Majkić odbio.

"On mene jeste kontaktirao za 1.000 KM na šta sam ja odmah pristao ali u sklopu udruženja. Kasnije mi je porodica Gajić rekla da to ne radim i da nije logično da keš dajemo njemu. Ponudio sam mu da tih 1.000 KM stavimo u kutiju za Milanu a da mu ja nađem sponzore za robu odnosno hranu, piće i sve što im je porebno, međutim on je insistirao da mu dam keš i nije pristao na to", rekao je Stanivuković.

Kasnije mu je, kako tvrdi Majkić, tražio 400 KM tvrdeći da mu samo toliko nedostaje da sve organizuje, i on mu je to odmah poslao, a za to nije obavijesto Milanine roditelje koji se borili njen život jer je tada bila u komi, a koji su se protivili bilo kakvom davanju novca.

"Kasnije su mi se javili ljudi koji su izvarani. On igra na povjerenje ljudi oko kojih se najviše medijske pažnje skupi. Prilikom humanitranih akcija, uzima keš od sponzora, a drugi sponzori mu pokriju troškove u robi, tako da mu novac ostane", ističe Stanivuković i dodaje da niko nije vidio evidenciju novca koji je prikupljen za Milanu Gajić, te da su iz medija saznali da prikupljeno preko 1.000 KM.

Snježana Gajić je potresena zbog svega što se desilo i tvrdi da im nije prijatno zbog cijele situacije.

"Tačno je da nismo dobili ni marku od te akcije, a evo prošlo je godinu dana iako su se tamo prodavale i knjige, bila je i kutija. Šta se tu desilo ne znam, djeca su htjela da to objave u medije, ja sam ih pomalo sputavala neugodno je", tvrdi Gajićeva, koja bije životnu bitku sa kćerkom.

Tvrdi da su je o svemu obavijestili Milanini drugari koji su članovi udruženja "Budi DRUGačiji", i da nije dozvolila Stanivukoviću da daje bilo kakav novac za feštu jer ona nije prikladna, posebno zato što su se sponzori iz pekara i drugih preduzeća ponudili da počaste učesnike, ali je instistirano na novcu.

Podsjećamo, UG “Budi DRUGačiji” saopštilo je ranije danas da je Majkić krenuo u hodočašće kako bi navodno pomogao sugrađaninu Miroslavu Mirniću.