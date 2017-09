Međunarodni dan mira: Šta o miru kažu analitičari, a šta mladi u BiH

BANJALUKA, TUZLA - Mir, razumijevanje, suživot i zajedništvo mogući su na ovim prostorima, istakli su predstavnici mladih u BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira, dok politički analitičari ukazuju da i dalje građani žive u strahu, a da je za to kriva zapaljiva retorika političara.

"Moramo pustiti da rane konačno zarastu, a ne držati ih u nekom poluzarastanju, jer vrlo lako mogu ponovo prokrvariti", rekao je juče Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle i politički analitičar.

On smatra da bh. građani od rata naovamo žive nemir i strah.

"Nismo spremni da napravimo mir ni sa samima sobom, a kamoli sa drugima. Sigurno je da svako od nas želi spokojan život, koji podrazumijeva daleko viši stepen pravde. Mi ne gledamo očima ljudskog bića, nego očima Bošnjaka, Hrvata i Srbina", rekao je Šehić.

On smatra da su krivci za takvo stanje političari koji manipulišu narodom, ali i narod koji ne smije da se suoči sa prošlošću.

"Krivac je u prvom redu političar koji neprimjerenim izjavama stvara tenziju, mi smo prestali biti ljudi, biti dobar čovjek ne znači ništa, važno je biti dobar Srbin, Bošnjak i Hrvat. Kada to savladamo, kada afirmišemo vrijednosti komšiluka, zajedništva, zajedničkog jezika, na primjer, gdje ne mora svako imati svoj naziv kao danas, tada ćemo nešto promijeniti", kaže Šehić.

Slavo Kukić, sociolog, kaže da, posmatrano u evropskoj perspektivi, mir kao civilizacijsko davanje BiH može samo sanjati.

"Ružno je na današnji dan govoriti ono što sam, kada je u pitanju BiH, prisiljen izreći. Umjesto da u njoj svjedočim procesu individualne i kolektivne katarze, procesu otrežnjavanja u odnosu na ono što nam se dogodilo prije četvrt stoljeća, mi smo sa zakopanim sjekirama i dalje na nultoj točki i možda još i gore nego prije 10 ili 12 godina", kazao je Kukić.

Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta, za stanje u kojem žive građani u BiH kaže da ga je najteže izdržati običnom čovjeku.

"Ovo kako mi živimo nije ni nalik onom autentičnom i iskonskom miru, ali opet nije nalik ni ratu, i to je stanje koje narod najteže podnosi. Gledajte, do mira, koji je najviša univerzalna vrijednost, teško se dolazi, posebno u društvima koja su imala tragične događaje, kao što smo mi imali. Iskreno se nadam da u BiH više neće doći do rata, jer su kontrola i djelovanje međunarodne zajednice toliko jaki da se tako nešto ne može dogoditi", kaže Živanović.

Međunarodni dan mira, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, na inicijativu koja je došla iz Rusije, ustanovila 2002, mladi širom BiH su obilježili, što je veoma važno, jer upravo najmlađe treba učiti o vrijednostima mira i poštovanja različitosti.

Grupa mladih iz Sombora, Vukovara, Srebrenice, Gornjeg Vakufa - Uskoplja i Tuzle, ujedinjena u Mreži "YU Peace", juče je šetnjom tuzlanskim ulicama i prigodnim performansom obilježila Međunarodni dan mira.

Susret u Tuzli okupio je više od 50 mladih osoba različitih nacionalnosti. Iz Vukovara u Tuzlu je stigla i Milica Ostojić, koja u mirovnjačkim susretima učestvuje od 2014. godine.

"Međunarodni dan mira svima nam mnogo znači, jer se trudimo da mlade iz spomenutih gradova ujedinimo i izbrišemo predrasude stvorene na našoj podijeljenosti zbog nacionalnosti, ali i da steknemo nove prijatelje. Mladi su pokretačka snaga koja može pokrenuti suživot", kazala je Ostojićeva.

Istog stava je i Fedora Mari iz Sombora, za koju mir predstavlja dugoročnu stabilnost.

"Svi znamo šta se dešavalo u prošlosti, mi mladi ne bismo željeli da se nešto tako ponovi. Za mene mir predstavlja i rad s nekim budućim generacijama, stvaranje prilike i da se razvije normalan svijet", rekla je ona.

Učenici i nastavnici Osnovne škole "19. april" iz Dervente juče su puštali papirne bijele golubove privezane za balone.

"Učenici i nastavnici upućuju poziv svim zemljama svijeta da prekinu ratove i da rade na stvaranju i očuvanju mira", rekli su iz Osnovne škole "19. april".

U Nevesinju su učenici Srednjoškolskog centra "Aleksa Šantić" i Osnovne škole "Risto Proroković" u vazduh pustili 70 balona sa papirnim golubovima na kojima su ispisana imena stradalih u ratu i poručili da stradanja moraju da se zaustave.

ANKETA U OŠ "IVO ANDRIĆ" U BANJALUCI

Šta za vas znači mir?

Lazar (8)

Na primjer, kada između dva kontinenta nema svađe, nema tuče i nema u tim porodicama gdje oni žive nemira.

Teodora (8)

Mir je nešto kao, na primjer, kada ptice pjevaju, kada se djeca igraju, kada nema rata.

Vladimir (8)

Mir je kada neko ćuti i kada neko sluša učiteljicu šta treba da radi.

Tibor (8)

Mir znači kada je neko miran i mirno sjedi.

Ena (8)

Mir je kad neko mirno sjedi i kada je tišina i kada neko samo stoji.

Ana (8)

Mir je kada ljudi budu mirni u svojoj državi.

Srđan (8)

Pa, mir je kada ljudi ne ratuju, kada se svi vole i svašta nešto.

Danilo (8)

Mir je kada niko ne ratuje, nema tuče oko dvije zemlje, oko ničega.

Konstantin (8)