Melanija pozvala Umičevića na bal

BANJALUKA, VAŠINGTON - Dugoočekivani poziv sljedeće prve dame Amerike stigao je u Banjaluku. Marinko Umičević, tehnički direktor Fabrike obuće "Bema", može se pohvaliti da na njega misli prekrasna Slovenka Melanija Tramp, s obzirom na to da je danas dobio pozivnicu za humanitarni bal koji će se održati 19. januara, to jest dan prije inauguracije njenog supruga Donalda Trampa, novog predsjednika najmoćnije zemlje svijeta.

Umičević kaže da uprkos tome što je njegov potez kada je Melaniji Tramp poslao dva para cipela iz svoje fabrike propraćen na svjetskom nivou, nije bio siguran da li će na kraju pozivnicu i dobiti.

"Bio sam optimističan, ali čitav svijet se gura na te prijeme i balove. Poziv me obradovao, kao i to da me gospođa Melanija nije zaboravila", kaže Umičević.

Još veća čast je, ističe on, činjenica da će svega dvadesetak ljudi s ovih prostora biti na balu.

Umičević je poziv dobio relativno kasno, a za to je kriva organizacija na koju se Melanija naljutila kada je vidjela spiskove.

"Ja sam sinoć dobio poziv od te organizacije. Rekli su mi da je Melanija došla i pitala šta je sa Marinkom. Oni su joj rekli da su zaboravili, nakon čega se izgalamila na njih", priča Umičević.

U ovom trenutku najveći problem predstavlja viza, ali i avionske karte za Vašington.

"Ako uspijem dobiti vizu, onda idem i odlično, ali ako ne uspijem pokušaću nekad da odem van ovih prijema, protokola i svega. Ova sadašnja administracija je iz Demokratske stranke tako da može i to da bude faktor, ipak sam podržavao suprotnog kandidata. Ne mora da znači, ali može", kaže on.

Umičević kaže da će porazgovarati sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske, da vidi da li će on ići.

"Popričaću sa predsjednikom da vidim je l on dobio vizu i hoće li ići, pa ako bude išao možda bih mogao i s njim", govori on.

Da li je zanosna Melanija prošetala "Bemine" cipelice do ovog trenutka Umičević kaže da ne zna, ali da je važno da je poruka koju je poslao obišla svijet.

"Poruka je važna, a to je da očekujemo novu Ameriku, dosta je ognja i mača i svjetskog policajca. Narodi od Južne Amerike, preko Bliskog istoka, pa do nas Srba očekuju da im sada bude bolje. Na kraju, ako nam neće pomoći - neka nas ostave na miru da živimo, radimo i borimo se, te da ne potpaljuju stalno vatru", poručio je Umičević.