Minusi okovali BiH, ali i pročistili vazduh

BANJALUKA, SARAJEVO - Uprkos tome što se živa u termometru u Bosni i Hercegovini proteklih dana spuštala i do 30 i gotovo paralisala život, stručnjaci u oblasti klime kažu da ovako niske temperature ne predstavljaju ekstremne slučajeve te da su čak i dobre, i to iz više aspekata.

"Hladni vazduh iz Sibira koji je došao na ove prostore, iako je donio velike hladnoće, donio je i dobre stvari sa sobom. Prvo, pročišćen je vazduh, snijeg je pokupio te krupne čestice zagađivače, a znamo koliko problema imamo s tim. Takođe, zaštićene su zimske kulture u poljoprivredi i zaustavljen je rast vegetacije, koja bi sigurno bujala da su temperature više", kaže Goran Trbić, dekan PMFa, koji je bio u Parizu na samitu o klimatskim promjenama.

On ističe da niske temperature nemaju veze s klimatskim promjenama, ali se slaže da će klimatski ekstremi u budućnosti biti sve češći i teži.

"Imali smo 2012. godine još i niže temperature, ali kao i tada i sada će se zadržati kraći period. Ne možemo suditi o zimi samo na osnovu ovih nekoliko dana, tako da će na kraju sezone temperatura vrlo vjerovatno opet biti iznad prosjeka koji važi za ovo doba godine. Opet ponavljam, ove temperature su dobre jer pokazuju da priroda i dalje sama sebe reguliše", kaže Trbić.

Niske temperature ponukale su i Savez samostalnih sindikata BiH, koji je uputio zahtjev poslodavcima da preduzmu dodatne mjere i zaštite radnike.

Njima se pridružilo i u Federalno ministarstvo rada, odakle su savjetovali skraćivanje radnog vremena.

"Povodom vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama, preporučuje se poslodavcima da, u skladu sa zakonom, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika tako što će skratiti radno vrijeme", rečeno je u Ministarstvu.

Zbog hladnoće, kao i zbog obustave isporuke toplotne energije "ArcelorMittala Zenica", na području grada Zenice obustavljene su nastavne aktivnosti na fakultetima Univerziteta u Zenici počevši od 9. januara 2017. godine do daljeg.

Ekstremno niske temperature širom BiH posljednjih dana su u brojnim rijekama i jezerima stvorile sante leda. Tako se od Sane do Drine mogu vidjeti fascinantni prizori zaleđenih tokova rijeka. Drina se u priobalnom dijelu kod Zvornika zaledila na više mjesta. I na Zvorničkom jezeru uzvodno od hidroelektrane ima tragova leda na kojem se "odmaraju" galebovi i patke. U kanjonu rijeke Sutjeske na magistralnom putu Foča Gacko temperatura se posljednjih dana spustila čak 31 stepen ispod nule. Zaleđeni su i Bosna u Zenici, Sana u Sanskom Mostu, djelimično Vrbas u Banjaluci, ali i Jablaničko i Boračko jezero.

Jučerašnje jutarnje temperature kretale su se od 21 stepen na Bjelašnici i u Zenici, 18 koliko je bilo u Sarajevu, 16 u Tuzli, pa do prihvatljivih 4 u Drvaru i Prijedoru i 2 u Neumu.

Led je okovao i region, u Srbiji je dosad evakuisano 113 ljudi, više sela je odsječeno od ostatka zemlje, u deset gradova je proglašeno stanje elementarne nepogode, dok je crveni alarm upaljen za skoru čitavu zemlju.

U zemljama zapadne Evrope situacija je još i gora pa je tako nevrijeme širom kontinenta dosad odnijelo desetine života.

Prognoza kaže u četvrtak toplije

Narandžasti meteoalarm je zbog ekstremno niskih temperatura u Bosni i Hercegovini na snazi i tako će biti sve do 12. januara.

Utorak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U planinskim područjima moguće je provejavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura od 19 do 12, na jugu od 7 do 2, na planinama do 24, a najviša dnevna od 11 do 6.

Srijeda: Umjereno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od 20 do 12, na jugu od 7 do 1, na planinama do 23.

Četvrtak: Jutro sunčano, uz postepeno naoblačenje. U večernjim časovima u većem dijelu zemlje s kišom i snijegom. Jutarnja temperatura od 16 do 9, na jugu od 5 do 0, na planinama do 19, a najviša dnevna od 3 do 2.

Građani da ne kližu po zaleđenoj Miljacki

Usljed izuzetno niskih temperatura prethodnih dana zaledila je rijeka Miljacka, na brani Bentbaša. Iako je rijetkost vidjeti ovakav prizor u Sarajevu, pojedini građani su se odlučili da oprobaju sreću kližući se i hodajući po zaleđenoj rijeci, zbog čega su nadležni izdali upozorenje da budu izuzetno oprezni i da ne prilaze rijeci, a obalu obilježili i žutom trakom.

"Služba civilne zaštite općine Stari grad je bila na terenu i postavila trake upozorenja oko brane na Bentbaši. Upozoravaju se građani da je strogo zabranjeno klizati se i kretati po zaleđenom dijelu", stoji u saopštenju.