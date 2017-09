Miroslav Ilić: Nema nikakvih Arapa, dovodim investitore u Vozuću

BANJALUKA - Iza priče o gajenju ovaca u Vozući se ne kriju nikakvi Arapi već investitori iz Evrope, koji žele da ulože svoj novac u ovaj posao, kroz koji bi bilo zaposleno domaće stanovništvo.

Kazao je to u razgovoru za "Nezavisne" Miroslav Ilić, koji vodi porijeklo iz ovog mjesta, a koji već 30 godina živi i radi u Njemačkoj. Na ovaj način je, kaže, želio da ponovo udahne život području na kojem je sve manje ljudi.

Međutim, kako tvrdi, zbog neprovjerenog pisanja pojedinih medija da Arapi žele da se dočepaju srpske zemlje, cijela investicija je ugrožena.

Kako je pojasnio, ideja je nastala prije tri godine, kada je s prijateljima iz Njemačke, Austrije i Grčke, za koje kaže kako su ugledni investitori, razgovarao o mogućim ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu.

"Pitali su me gdje bi bilo najbolje uložiti novac, a ja sam im rekao kako imamo veliki problem s korupcijom te da bi jedino mogli čuvati ovce. Onda mi je jedan Grk rekao kako to i nije loša ideja i da tu ima dosta novca. Na njegove riječi malo je falilo da se nasmijem, ne znam kako sam se suzdržao", kaže Ilić i dodaje kako je, nakon što je još jednom razmislio, i on uvidio prednosti ovog projekta.

Nakon toga, kaže on, napravljen je ozbiljan biznis plan i odlučeno kako će se uzgajati vrsta ovce koja vodi porijeklo iz Rusije, a koja se češće jagnji. Kompletan izvoz bi bio organizovan za Njemačku, tačnije Frankfurt.

Međutim, da bi se gajile ovce, kojih bi u prvoj fazi projekta bilo nabavljeno oko 15.000, bili su potrebni zemlja i čobani - njih 80, pa je odlučio da pozove lokalne stanovnike da učestvuju u projektu. Takođe, napravljen je i memorandum o razumijevanju, gdje se navodi kako se zemlja izdaje na period od 20 godina, a da će zemljodavac biti namiren kroz ugovor o zakupu. Plan je bio da se još ove godine krene u realizaciju projekta.

"Sve te informacije je neko preuzeo s mog Facebook profila i zloupotrijebio s pričom o Arapima, za koje još jednom tvrdim da nemaju nikakve veze s ovim. Želja mi je bila da se na hiljade hektara zapuštene zemlje iskoristi, a da i stanovništvo od toga ima korist", zaključio je Ilić i poručilo da u BiH dolazi kroz nekoliko sedmica, zajedno s investitorima, kako bi usaglasili naredne korake u ovoj priči.

Tada će, obećava, materijalno potkrijepiti svoju priču.

Podsjećamo, pojedini mediji pisali su o tome kako Arapi putem projekta čuvanja ovaca žele da se domognu srpske zemlje, a što je kako su ocijenili, potpuno nova strategija, jer su dosad zemlju kupovali.