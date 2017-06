Mitrović: Mektić da ponudi pomoć srpskim borcima

BANJALUKA- Predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović izjavio je danas da bi ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić trebalo više pažnje da obrati na demobilisane borce Vojske Republike Srpske koji su povratnici u Federaciju BiH, /FBiH/, a ne da pomoć nudi pripadnicima Armije BiH.

Mitrović smatra da nema potrebe da Mektić, kao srpski ministar u Savjetu ministara BiH, nudi pomoć demobilisanim borcima Armije BiH, a da zaboravi pripadnike Vojske Republike Srpske.

"U FBiH imaju ministre koji se bave pitanjem njihovih boraca i Mektić nema potrebe to da radi. Apsurdno je što se on pokušava uključiti u pitanje rješavanja socijalnih problema pripadnika Armije BiH, a do sada nikada nije pokušao da riješi pitanje nestalih pripadnika Vojske Republike Srpske", rekao je Mitrović Srni.

Mektić je izjavio danas da je otvoren za razgovor sa demobilisanim borcima Armije BiH i ocijenio da oni zaslužuju pažnju.

Railić: Mektić treba da predstavlja Republiku Srpsku

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Railić rekla je za Srnu da ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić ne treba da rješava probleme demobilisanih boraca Armije BiH jer predstavlja Republiku Srpsku u zajedničkim organima.

Ona je upitala zašto Mektić nije omogućio porodicama srpskih žrtava i poginulih boraca da se bezbjedno kreću po Federaciji BiH i obilježavaju godišnjice stradanja svojih najmilijih u Sarajevu, Tuzli i drugim mjestima u Federaciji.

"Ministar Mektić ne treba da rješava probleme boraca Armije BiH, nego da se upita kakav je status srpskih demobilisanih boraca i policajaca koji su stvorili Republiku Srpsku, i da kaže šta je za njih uradio", rekla je Railićeva.

Ona je ponovila da nije Mektićev posao da pomogne demobilisanim borcima Armije BiH, upitavši ga čiji je on bio borac.

"Slažem se da se treba boriti protiv kriminala i korupcije, ali neka te stvari i rješeva, jer to mu je posao", rekla je Railićeva.

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je otvoren za razgovor za demobilisanim borcima Armije BiH i ocijenio da oni zaslužuju pažnju.

Komentarišući poziv da ih posjeti i sasluša njihove priče o najvećem kriminalu u BiH, Mektić je rekao da će razmotriti tu mogućnost i konstatovao da se ovdje, ipak, moraju jasno utvrditi nadležnosti.