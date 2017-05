Mjestimično mokri kolovozi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po suvim i mjestimično mokrim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Trebinje (kružni tok Bingo) - Dražin Do, danas od 7.30 do 8.30 časova biće izvršena privremena obustava saobraćaja.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova, na dijelu Bijeljina-Rača, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog minerskih radova na dionici putnog pravca Doboj-Tuzla /Poljice-Gavrići/ na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela, na snazi će biti privremena obustava saobraćaja od maksimalno pet minuta, u periodu od 13.00 do 16.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi u toku su i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode.Od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi je obustava saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene su planirane do 31. decembra u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH povremene polučasovne obustave saobraćaja aktuelne su od 8.00 do 16.00 časova na magistralnom putu Ripač-Dubovsko, zbog deminiranja.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Duže kolone vozila povremeno se formiraju na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog radova koji još traju na području Hrvatske.

Zbog radova u Crnoj Gori, na Graničnom prelazu Klobuk, /Ilino Brdo-Vilusi/, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, a na Graničnom prelazu Deleuša /Deleuša-Vraćenovići/ od 11.00 do 14.00 časova.