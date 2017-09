Mjestimično mokri kolovozi

BANJALUKA - Na području Hercegovine kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a u kotlinama, duž riječnih tokova, kao i na planinskim prevojima jutarnja magla smanjuje vidljivost.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na učestale sitnije odrone kamenja i zemlje na kolovoz na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina i vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Od 1. oktobra do završetka izgradnje dionice auto-puta Banjaluka-Prnjavor biće izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor u zoni ukrštanja sa auto-putem.

U toku su završni radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Doboj, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na dijelu magistralnog puta u gradskoj zoni Nevesinja, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog radova na sanaciji tunela Kalovita Brda, na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.

U toku je izgradnja kanalizacione mreže, zbog čega je na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini saobraćaj obustavljen za sva vozila.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako da obustave traju 30, a propuštanje saobraćaja 10 minuta.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare izvode se radovi na sanaciji klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH danas će od 8.00 do 18.00 časova biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Bukva-Srnice, a alternativni pravac je Bukva-Srebrenik-Ormanica-Gradačac.

Radovi su u toku i na regionalnim putevima Srebrenik-Donja Orahovica i Živinice-Međaš. Na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Stara Gradiška sužen je kolovoz, tako da se može očekivati sporije saobraćanje.