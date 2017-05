Mjestimično vlažni kolovozi u Semberiji i gornjem Podrinju

BANJALUKA - Kolovozi na području Semberije i gornjeg Podrinja mjestimično su vlažni zbog kiše koja je padala tokom noći, dok u ostalim dijelovima Republike Srpske i Federacije BiH vozila saobraćaju po suvim putevima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Šepak u toku je postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije, zbog čega vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoznog zastora, izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu M-4(dionica Banjaluka/Rebrovac/-Čelinac).

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja, a predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Radi izvođenja minerskih radova na dionici putnog pravca Doboj-Tuzla (Poljice- Gavrići) na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela, sutra će biti privremeno obustavljen saobraćaj od 13.00 do 16.00 časova.

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/, od 23.00 do 5.00 časova doći će do obustave saobraćaja do 30 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

U toku je sanacija kolovoza u Donjoj Jablanici, na dionici puta M-17 (Jablanica-Mostar), zbog čega vozila saobraćaju usporeno.

Sanacije se vrše i na dionicama Bojnik-Sarajevo zapad-Lepenica, Zenica Jug-Kakanj, kao i na magistralnim putevima Poriče-Kupres, Žepče-Maglaj i Simin Han-Priboj.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nisu zabilježena duža zadržavanja.