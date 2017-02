Moguća poledica u višim predjelima i preko prevoja

BANJALUKA - Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj jutros je zadovoljavajuća, ali je zbog niske temperature moguća poledica, posebno u višim predjelima i preko prevoja, dok je u kotlinama i duž riječnih tokova zbog magle smanjena vidljivost.

U usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, a posebno se izdvajaju putni pravci Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Na relaciji Prijedor-Brod danas i sutra od 4.00 do 12.00 časova, u policijskoj pratnji, kretaće se vangabaritni prevoz, pa iz Auto-moto saveza Srpske vozače upozoravaju da voze oprezno i poštuju uputstva lica iz pratnje.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po pretežno suvim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj će biti obustavljan u trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta na magistralni put, a koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog radova izmijenjen je saobraćaj na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja, te na putu Brčko-Lončari, u naselju Gorice

Zbog miniranja terena na magistralnom putu M-5, na dionici Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog klizišta saobraća se jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje /granica sa Crnom Gorom/, zabranjen je prolazak vozila koja su teža od 16 tona.

Danas počinje preventivna akcija "Budi vidljiv - ne budi figura", koju zajedno sprovode Auto-moto savez Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbjednost saobraćaja, auto-moto društva i lokalne zajednice.

Tokom akcije, koja će trajati do 28. februara, pješacima će se ukazivati na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Niska temperatura jutros pogoduje formiranju poledice na kolovozima u Federaciji BiH, pa je neophodan pojačan oprez, a posebno na dionicama u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima, dok su na putevima na jugu mogući povremeni jaki udari vjetra.

Učestali su odroni zemlje ili kamenja na putevima koji vode preko planinskih prevoja, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke, a posebno se izdvajaju putni pravci Sarajevo-Foča, Jajce-Banjaluka, Bugojno-Novi Travnik, Gornji Vakuf-Prozor, Konjic-Mostar i Turbe-Karanovac.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega se tokom dana povremeno saobraća usporeno.