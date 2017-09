Mogući zastoji na magistralnom putu Doboj-Tuzla

BANJALUKA - Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj odvija po suvim ili mjestimično mokrim i vlažnim kolovozima, a zbog minerskih radova mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja na magistralnom putu Doboj-Tuzla na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Zastoji na dionici magistralnog puta Poljice-Gavrići mogu se očekivati od 12.00 do 16.00 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U vremenu od 11.00 do 11.45 časova zbog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka u kanjonu Tijesno, u blizini rafting slalom staze.

U vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Zbog radova na sanaciji tunela Kalovita Brda na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje, u vremenu od 23.00 do 5.00 časova povremeno se obustavlja saobraćaj u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

U toku je izgradnja kanalizacione mreže u Bijeljini, zbog čega je na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u ulicama 27. marta i Srpske vojske saobraćaj obustavljen za sva vozila.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor

Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su u periodu od 7.00 do 19.00.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako da obustave traju 30, a propuštanje saobraćaja 10 minuta.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare izvode se radovi na sanaciji klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putevima u Federaciji BiH saobraćaj se odvija po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, duži zastoji nisu zabilježeni, a frekvencija vozila u jutarnjim časovima, pojačana je u gradskim centrima.

Zbog novih padavina povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja na kolovoz posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.

Saobraćaj se sporije odvija na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, uključujući putne pravce Odžak-Donji Svilaj, Stupari–Kladanj, Simin Han-Kalesija, Živinice-Međaš i Srebrenik-Donja Orahovica.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.