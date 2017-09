Mokri i klizavi kolovozi, magla na pojedinim dionicama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, kao i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog izgradnje kanalizacione mreže na dionici magistralnog puta Bijeljina- Glavičice /ulice 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini/ saobraćaj je obustavljen za sva vozila. Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare zbog sanacije klizišta saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na dionici magistralnog puta Derventa /Žirovina/-Šešlije, lokalitet Rabić-Vrhovi, u toku su radovi na presvlačenju kolovoza, pa se saobraća usporeno, jednom trakom, sa naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog sanacije tunela Kalovita brda, na dionici magistralnog puta LJubogošta- Pale, saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Još traju radovi na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, i od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će se odvijati tako što će 30 minuta trajati obustave, a 10 minuta propuštanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustava saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, saobraća se jednom trakom, naizmjenično zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Gusta magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u višim predjelima, posebno na prevoju Karaula na magistralnom putu Olovo-Kladanj, kao i magistralnom putu Tarčin-Konjic /Ivan/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.