Mokri i klizavi kolovozi na području Zvornika i Foče

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj jutros se saobraća po suvim kolovozima, osim Zvornika i Foče, gdje su kolovozi mokri i klizavi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Danas od 8.00 časova do petka u isto vrijeme biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase na dionici regionalnog puta Kozarac-Mrakovica.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare zbog sanacije klizišta saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor i do 31. avgusta saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog postavljanja LED markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će se odvijati na način 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnogputa Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja, od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se jednom trakom, naizmjenično, zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putevima u Federaciji BiH jutros se saobraća po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu, a zbog novih padavina povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja, posebno na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja.

Zbog održavanja Internacionalne turističke Una regate, od danas do subote, 29. jula, od 17.30 do ponoći biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-5 u centru Bihaća, a vozila preusmjerena na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Granični prelazi za pogranični promet Imotica-Duži i Slano-Orahov Do, između Hrvatske i BiH, privremeno su otvoreni za međunarodni putnički saobraćaj.