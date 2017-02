Muke profesionalnih bh. vozača kamiona u Sloveniji: 12.000 km vozimo neispravne kamione

BANJALUKA, LJUBLJANA - Mislio sam da je kod nas užas, ali izgleda da su oni u Evropskoj uniji veći lopovi nego ovi naši.

Kazao je ovo Mensur Dedić iz Živinica, jedan od vozača kamiona porijeklom iz BiH sa kojima su "Nezavisne" razgovarale o problemima sa kojima se susreću pojedini naši građani radeći u Sloveniji.

Podsjećanja radi, "Nezavisne" su prije nekoliko dana ekskluzivno donijele priču sindikalaca iz Slovenije, koji se godinama bore protiv nesavjesnih i gramzivih gazda, čije poslovanje opisuju kao torturu i kriminal.

"Ja sam došao u bijeli svijet, našao poslodavca i dogovorio super uslove. Ali kad sam počeo raditi vidio sam da to neće baš tako ići. Jednom nema plate, drugi put ne možeš ići kući, poslije ti isplati po kilometru vožnje, a ne po ugovoru kolika ti je plata i sve tako", počinje svoju priču Dedić i potvrđuje da je i on bio jedan od onih koji su dobijali prijetnje od gazde.

"Završio sam turu za Italiju i trebalo je da krenem kući, ali su mi rekli da moram za Pariz. U suprotnom, uzeće mi papire i izgubiću mogućnost da radim u Sloveniji. Oni su mislili da ću popustiti zbog straha, kao što ljudi inače rade, ali ja se nisam dao uplašiti", kaže Dedić.

Zbog straha, radnici, kaže, pristaju i da vrše mahinacije s tahometrom, magnetom poništavaju kilometar i slično.

"Nisam dao toliko na sebe, ali sam opet mjesečno vozio 12.000 kilometara, što je oko 70 radnih sati, to jest 50 sati aktivne vožnje sedmično. Muljaža je bilo i sa papirima. Na primjer, natovarim kamion u Mađarskoj i idem za Austriju, napravim sve papire, prođem granicu, a oni me zovu i kažu da te papire koristim do istovara, a kad završim da mi šalju druge faksom na tu i tu pumpu. Do granice voziš s jednim papirima, od granice s drugim i sve tako", govori Dedić (22), kojem je na kraju stradalo zdravlje zbog teških uslova rada.

"Sada više ne radim kod njih, ali kad sam bio na bolovanju, zvali su me i rekli - ili dođi na posao, ili pošalji ključeve od kamiona. Znači - otkaz. Nakon toga još uzmu sve moje stvari i pobacaju kao da su smeće", ljutito kaže Dedić.

Njegov sapatnik u tuđini Milenko Jovičić, takođe iz BiH, imao je šta da doda... Kako kaže, za pet godina rada u jednoj firmi u mjestu Logatec gazda ga je na razne načine zakinuo za sigurno 10.000 evra.

"Pukne guma, uzme ti 400 evra, kao da si je ti probušio. Vjerujte mi da su uslovi takvi da je od 35 šofera svega četiri-pet dobilo ono što im je u ugovoru", kaže Jovičić.

U isto vrijeme gazda je novčane transakcije vršio preko vozača. Njemu i kolegama nije bilo strano ni da iz dalekog Napulja, na primjer, u preduzeće donesu i stotine hiljada evra.

"Znao je svako malo da nam govori 'p.... vam materina bosanska', i sve tako. Zašto - niko ne zna, došlo mu, slabo radimo a znali smo 15 sati voziti pod magnetom samo da stignemo na vrijeme", kaže on.

Dodatni udar na bezbjednost vozača i drugih učesnika u saobraćaju je i stanje kamiona jer se tehnički pregledi prolaze "pozivom".

"Dođem na tehnički i kažem im da me zanosi po cesti, a ni kočnice mi nisu dobre. Čovjek pregleda i ne pusti me. Poslije toga gazda ga nazove i za 20 minuta kamion zadovoljava uslove i prolazi tehnički pregled", kaže Jovičić, koji nam je potvrdio da je dosta njegovih kolega potpisalo blanko papire koji su na kraju ispali izmišljena pozajmica gazde radniku.

Dušan Milunović, rodom iz Prijedora, posao kod nekih poslodavaca u Sloveniji nazvao je torturom.

"Šta ćeš, tebe je natjeralo da ideš trbuhom za kruhom i mi onda na sve pristajemo, sve potpisujemo. Jednostavno - tortura. Vidio sam komentare kada ste pisali prvi tekst i ljudi sumnjaju. Sve je to tako, samo narod, pritisnut kreditima i obavezama, ne smije da priča", kaže Milunović.