Mur: Fenomen dvije škole pod jednim krovom mora se okončati

Mostar - U tri kantona u Federaciji BiH /FBiH/ postoji negativni fenomen – "dvije škole pod jednim krovom", a praksa segregacije i diskriminacije djece mora se okončati, poručio je šef Misije OEBS-a u BiH Džonatan Mur.

"Čak postoje i inicijative kojima se žele uspostaviti neke nove, diskriminišuće ždvije škole pod jednim krovomž, a mi smo apsolutno protiv toga", rekao je Mur za Srnu.



Ambasador Mur podsjeća da je fenomen "dvije škole pod jednim krovom" prije petnaestak godina, s ciljem održivog povratka, predstavljao korak naprijed, ali je trebalo da bude privremena mjera i niko nije mogao očekivati da će taj fenomen biti prisutan i danas u određenom broju škola u FBiH.



"Svjedoci smo pozitivnih koraka u vezi sa ovim pitanjem, naprimjer u Žepču je završeno administrativno ujedinjenje odvojenih škola. Ali, nažalost, ima više primjera spornih škola u kojima nema pozitivnih koraka za ujedinjenje", rekao je Mur.



On je istakao da Misija OEBS-a podržava napore srednjoškolca u Jajcu protiv podjele škole i njihovu želju da ostanu zajedno u školskim klupama.



"S ciljem sprečavanja te podjele, Misija je održala sastanke sa nadležnim vlastima na više nivoa. Misija je takođe saslušala mišljenja roditelja, nastavnika, direktora, učenika, te političara", naveo je Mur.



On je naglasio da je preporuka Misije OEBS-a u BiH da se svi nivoi u BiH potrude da se kvalitetno obrazovanje djece stavi u fokus napretka u BiH i da dalje podjele prestanu.



U FBiH postoji sedam primjera "dvije škole pod jednim krovom", iako je Vrhovni sud FBiH 2014. potvrdio presudu Opštinskog suda u Mostaru iz 2012. koja kaže da "dvije škole pod jednim krovom" predstavljaju etničku sagregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta.



Ta presuda se odnosila na osnovne škole u Stocu i Čapljini, ali do danas nije provedena.



Iako to niko javno ne želi reći, jasno je da nema političke volje da se sprovedu odluke suda i ukinu "dvije škole pod jednim krovom". Za ovaj problem nadležna je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona koju čine HDZ i SDA.



Umjesto ukidanja, po prvi put od 2002. godine osnovana je još jedna ovakva škola i to u Jajcu. Skupština Srednjobosanskog kantona /SBK/ nedavno je donijela odluku o osnivanju Mješovite srednje škole u Jajcu u kojoj bi djelovale dvije škole i u kojoj bi bošnjačka i hrvatska djeca odvojeno pohađala nastavu.



Novom odlukom stvorena je mogućnost za novu školu za bošnjačku djecu. Plan je da škola zaživi od iduće školske godine, ali se protiv ovakve odluke pobunio dio učenika koji ne žele podjele, ali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH.



Ministar obrazovanja u Vladi Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez rekao je Srni da će se ovaj projekat moći realizovati samo ako bude dovoljno zainteresovane djece, te da situacija u obrazovanju u Jajcu predstavlja realno stanje i oslikava uređenje BiH.



"Dejton je rekao da u BiH žive tri naroda, da govore tri jezika, a kada je u pitanju pravo djeteta da se obrazuje na svom maternjem jeziku, onda mu to pravo i daje", objasnila je Čerkezova.



Ministar obrazovanja i nauke FBiH Elvira Dilberović rekla je Srni da je ona još prije godinu i po upozoravala da može doći do novih problema i novih slučajeva "dvije škole pod jednim krovom" i dala set preporuka sa mogućim rješenjima da bi se izbjeglo paralelno stvaranje obrazovnih institucija.



"Tamo gdje su uskraćena bilo kakva ljudska prava, bez obzira na nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost, mora se otvoriti dijalog. Ja želim ista prava za sve, a postoje načini na koji se pravno može riješiti ovaj problem, da se ide postepeno i da se neki predmeti izučavaju zajedno. Postoje već oprobani modeli i mi imamo do u detalje razrađen set preporuka da se prevaziđe fenomen ždvije škole pod jednim krovomž", navela je Dilberovićeva.



Ona je dodala da predstavnici kantona, načelnici opština, predstavnici pedagoških zavoda i struka moraju sarađivati i riješiti ovaj problem.



"Mislim da je besmisleno razdvajati djecu u 21. vijeku po bilo kojem kriterijumu u obrazovnim institucijama. Ako želimo dobro FBiH moramo sjesti i otvoreno razgovarati. Ja molim sve učesnike u ovim procesima da pokažu da je moguć suživot i kroz školske klupe", poručila je Dilberovićeva.



Ona se nada da novi slučaj "dvije škole pod jednim krovom" u Jajcu neće zaživjeti i da se ide u rješavanje problema u tom pravcu. Otkriva i kako bi slučaj dvije mostarske elektrotehničke škole koje žive pod jednim krovom uskoro mogao dobiti novi epilog, jer postoje određene inicijative za ujedinjenje.



"Dvije škole pod jednim krovom" napravljene su prije petnaestak godina po zamisli međunarodne zajednice i nalaze se u mješovitim gradovima u Hercegovačko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu. U tim školama bošnjačka i hrvatska djeca odvojena su fizički i nastavu pohađaju prema različitim planovima.



U Gimnaziji Mostar ujedinjena je administracija škole, a nastava se i dalje odvija prema dva plana i programa.