Mur: Kopanja mi mnogo nedostaje, bio je hrabar novinar

BANJALUKA - Navršila se godina dana od iznenadne, prerane smrti Željka Kopanje, a ne prestaje tuga koju osjećaju njegova porodica, prijatelji i saradnici, te novinari "Nezavisnih novina", "Glasa Srpske", Nes radija i Nes Castre, ali i cijela novinarska zajednica u BiH.

Džonatan Mur, šef Misije OEBS-a u BiH, rekao je da je ovih dana mnogo razmišljao o Kopanji, te da mu mnogo nedostaje.

"On i njegova porodica učinili su mi veliku čast kada su me odabrali da budem ličnost godine 'Nezavisnih novina' prošle godine. A još veća čast je bio poziv njegove porodice da se obratim u Banskom dvoru na njegovoj komemoraciji. To je bio jedan od najbolnijih, ali ujedno i najvažnijih trenutaka za mene", poručio je Mur.

Podsjetio je da je Kopanja bio hrabar novinar, koji je pretrpio napad na život zbog onog što je radio.

"Cijenio sam njegovu želju da ujedini ljude u ovoj zemlji. Ostao je novinar posvećen svojoj zemlji do samog kraja", rekao je Mur.

Kopanjin prerani odlazak ocijenjen je, dakle, kao veliki gubitak za sve ljude koji su poput njega bili spremni graditi bolju BiH.