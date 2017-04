Na Graničnim prelazima u BiH čeka se oko sat vremena

BANJALUKA - Na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina i Brčko na ulazu u BiH čeka se oko jedan sat, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 30 do 45 minuta.

Iz AMS Republike Srpske vozačima savjetuju da se pravovremeno informišu o stanju na pojedinim prelazima, kao i da razmisle o korištenju manje frekventnih prelaza.

Zbog radova u Crnoj Gori, na prelazu Klobuk /Ilino Brdo-Vilusi/ saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, a na prelazu Deleuša /Deleuša-Vraćenovići/ od 11.00 do 14.00 časova.

Zbog radova na području Hrvatske povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.