Na UKCS se pokvario aparat i za unutrašnje zračenje

SARAJEVO - Jedini aparat za unutrašnje zračenje bolesnika na Klinici za onkologiju Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo (UKCS) od četvrtka nije u funkciji, tako da u ovom trenutku ne radi nijedan od aparata koji su jedina nada za preživljavanje bolesnicima oboljelim od malignih bolesti.

Informaciju je "Nezavisnim" potvrdila Zdenka Šarić-Pisker, jedna od bolesnica s ove klinike, koje se već nekoliko dana bore za osnovnu ljudsko pravo - ono na liječenje i vlastite živote.

Podsjećamo, menadžment bolnice, sa direktoricom Sebijom Izetbegović na čelu, u utorak je pokušao da otpusti oko 150 bolesnika koji se u UKCS liječe od malignih oboljenja. Svoj nehumani čin pokušali su da opravdaju time da aparati za zračenje ne rade, ali su sve spriječile ekipe novinara koje su se pojavile u krugu bolnice nedugo nakon toga.

Šarić-Piskerova kaže da im je informacija o tome da i ovaj aparat više neće raditi saopćena jučer, prilikom jutarnje vizite.

"Žene ni u srijedu nisu imale terapiju unutrašnjim zračenjem, a jutros (četvrtak) nam je na viziti rečeno da je aparat od danas na remontu,", kaže Šarić-Piskerova i dodaje:

"Znam da su tražili mišljenje i doktora Gorana Sulejmanovića, najvećeg stručnjaka iz ove oblasti, koji je u penziji. I znate šta im je rekao? Da je zračenje ubrzanom metodom nemoguće i neizvodivo, da je veoma opasno po nas".

Možda i ključna informacija, kako kaže, jeste da nisu istiniti navodi iz bolnice kako će oba pokvarena velika aparata za zračenje biti popravljena.

"Akcelerator broj četiri neće nikada više proraditi. A za broj tri nama su rekli da jeste naručen dio, ali da će on doći tek krajem sedmice, znači, do nedjelje. I kada smo ih pitali šta to znači te kada će proraditi, odgovorili su nam: 'Nekada u toku naredne sedmice'", govori Šarić-Piskerova.

Podsjećamo, iz UKCS su u srijedu saopćili da će do kraja sedmice biti izvršen remont aparata, a jučer kako je "linearni akcelerator Primus plus – Siemens trenutno u fazi popravke", te da će zračenje pacijenata na Klinici za onkologiju biti omogućeno već danas.