BANJALUKA - U Republici Srpskoj od ponoći je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju, koja ističe u petak, 7. aprila, u 24.00 časa, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Naredbu o zabrani izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Naredbe su izdate s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, povodom održavanja Međunarodnog sajma privrede koji će u Mostaru počinje sutra i trajaće do 8. aprila, te i "Salzburg foruma i grupe prijatelja Salzburškog foruma" koji će biti održan u Sarajevu u četvrtak i petak, 6. i 7. aprila.

MUP Republike Srpske u danima zabrane neće izdavati odobrenje za prevoz eksplozivnih materija.

Povoljni uslovi za vožnju ovoga jutra pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u RS. Zastoji, ili kraće obustave, mogu se očekivati na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Vozače podsjećamo, da je, bez obzira na vremenske prilike, posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15 aprila.

Danas, ( 04.04.2017. godine), u vremenu od 08:00 do 17:00 časova, zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača, izvršiće se privremena obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta R-411 Kola-Stričići. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na putni pravac Kola-Ledenice-Stričići. U vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na putni pravac Kola-Ledenice-Stričići.

Na autoputevima E-661 Banja Luka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvom kolovozu.Na dionicama magistralnih puteva M-14.1 Gradiška-Kozarska Dubica, na dijelu Gradiška-Čatrnja i M-18 Bijeljina-Ugljevik zbog izvođenja radova, u vremenu od 7-17 časova, saobraća se jednom saobraćajnom trakom , naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta „Mahovljani“ na autoputu Banja Luka – Doboj (dionica Banja Luka – Prnjavor), zbog čega je petlja „Mahovljani“, zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice (lokalitet Mahovljanske petlje) u vremenu od 23:00 do 05:00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog vremenskog perioda

U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja. (Predviđeno je da radovi traju do 26.06.2017. godine.) Molimo vozače da na pomenutoj dionici, poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnim putevima R-414 Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i R-476 dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

U informativnoj službi AMS RS, u upotrebi je već duže vrijeme poseban broj "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 - na koji vozači mogu da pošalju SMS poruku i obavijeste dežurne radnike Informativno-dispečerskog centra AMS RS o vanrednim zastojima, saobraćajnim nezgodama ili drugim problemima na putu. Vozači, obavjestite AMS RS o zastojima i problemima na putu putem SMS broja "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 i 065/492-029. Zbog velikog broja poziva na broj 1285 informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na dva mobilna telefona 066/823-000 i 065/492-029.

AMS RS poziva vozače da se prije polaska na put upoznaju o stanju na putevima putem brojeva 1285, 066/823-000 ili putem internet stranice www.ams-rs.com.

U toku je republička kampanja "Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom".

Kampanja će trajati do 10. aprila ove godine, a njom se želi uticati na promjenu stavova kod vozača traktora kako bi na javnom putu učestvovali sa tehnički ispravnim traktorom, čistim i ispravnim svjetlosnosignalnim uređajima, koristili žuto rotaciono svjetlo, bezbjedno prevozili lica i teret na traktorskoj prilkolici, te poštovali saobraćajna pravila.

FEDERACIJA

Prema prikupljenim podacima, jutros se na putevima u F BiH saobraća po pretežno suvom kolovozu. Frekvencija vozila u jutarnjim časovima pojačana je u gradskim centrima.

Zbog održavanja međunarodnog sajma Mostar 2017, kao i Salzburg foruma, do 07.04. do ponoći, na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području BiH. Takođe, večeras do ponoći na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, zabranjen je prevoz B materija, dok je na području Kantona Sarajevo, prevoz B materija zabranjen 06. i 07.04.

Danas se izvode minerski radovi na magistralnom putu M-5 u industrijskoj zoni Gorinčani kod Bosanskog Petrovca. U vremenu od 13 do 17 sati, dolazit će do kratkotrajnih obustava saobraćaja.

Sanacioni radovi aktuelni su na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman) i Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i na magistralnim putevima: M-18 Olovo-Kladanj, M-18 Simin Han-Priboj, M-17 Čapljina-Studenci i M-17 Jablanica-Mostar. Na ovim dionicama saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.

Na GP u BiH nema dužih čekanja pri prelasku granice. Zbog radova koji još uvijek traju na području Hrvatske, na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja tokom dana su moguća povremena duža zadržavanja.