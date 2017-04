Naguravanje đaka diglo nacionalnu tenziju

DOBOJ - Nacionalne tenzije koje su nakon incidenta u školskom autobusu podignute u selima treba smiriti, apelovali su danas članovi Foruma za bezbjednost građana Doboja.

Desetak dana nakon što je u autobusu koji je stajao na stanici u Doboju došlo do naguravanja dva učenika srpske i bošnjačke nacionalnosti zbog zavjese, predsjednici savjeta mjesnih zajednica Grapska i Kožuhe su na sjednici Foruma ocijenili da se previše prašine diglo oko ovog slučaja, koji nema nacionalnu pozadinu.

"Malo su roditelji kumovali tome, previše se to i napuhalo, mislim da nema potrebe za većim tenzijama, toga je uvijek bilo i biće da se djeca naguravaju, da se šale i provociraju, ali ne treba dizati to na taj nivo", izjavio je Amir Hurtić, predsjednik MZ Grapska.

On smatra da je vozač autobusa trebalo odmah da reaguje i pozove policiju, te bi se tako spriječilo da ga roditelji "dočekaju" u Grapskoj i traže od njega objašnjenje.

Vojo Jovanović, predsjednik MZ Kožuhe, naveo je da su roditelji jednog od vinovnika incidenta otišli čak korak dalje, te su u pojedinim selima na Trebavi počeli da prikupljaju potpise za peticiju.

"Otac djeteta koje su naguravalo sa djetetom bošnjačke nacionalnosti je iz revolta hodao po Kožuhama, po Trebavi i sakupljao potpise da se to više ne dešava. To osuđujem, imaju nadležne institucije koje treba to da rješavaju", rekao je Jovanović, te dodao da su bespotrebno dizane tenzije.

Incident u autobusu je izolovan slučaj, navodi Ljubiša Đukanović, komandir Policijske stanice Doboj 2, i on nije imao nacionalni predzank niti je izazvao uznemirenost u velikoj mjeri.

"Mi smo događaj zajedno s Okružnim javnim tužilaštvom priveli kraju i čekamo tužilačku odluku da bismo preduzeli mjere ili u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku ili Zakonom o javnom redu i miru", kaže Đukanović.

U prilog smirivanju tenzija u prostorijama škole u Bušletiću će 12. aprila biti održan sastanak mjesnih zajednica Grapska, Osječani, Kožuhe, Bušletić, a biće pozvani i vjerski službenici.

"Osim mjesnih zajednica, tu treba da se uključe i prevoznici, škole, da ne bismo imali više ovakvih slučajeva, mada nas to zakači skoro svake godine", rekao je Enes Suljkanović, predsjednik Foruma za bezbjednost građana.