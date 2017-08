Najniži vodostaj Sane u posljednjih 100 godina

SANSKI MOST - Nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu juče je iznosio samo 76 centimetara, što je najniži izmjereni vodostaj u posljednjih stotinu godina, podaci su meteorološke mjerne stanice u ovom gradu.

Tamo ističu kako je ova pojava uzrokovana dugim sušnim periodom i nedostatkom padavina te ističu kako se svakog ljeta mjeri sve niži vodostaj, što je pojava koja zabrinjava. Zbog dugog sušnog perioda sve je teža hidrološka slika na području općine Sanski Most, tako da je došlo do presušivanja više prirodnih izvorišta s kojih se vodom snabdijeva nekoliko ovdašnjih naselja. Prema riječima Ejuba Mušića, rukovodioca u preduzeću "Vodovod i kanalizacija", na snazi je redukcija u nekoliko lokalnih vodovoda. On je istakao kako je snabdijevanje pitkom vodom korisnika gradskog vodovoda uredno i redovno, ali da bi problemi mogli nastati ako se nastavi period bez padavina. Zbog toga su iz ovog preduzeća pozvali korisnike da racionalno koriste vodu za piće, a oformljena je i inspekcija koja će obilaziti domaćinstva i kontrolisati način potrošnje vode.

Zbog niskog vodostaja značajno je smanjena protočnost rijeke Sane i njenih pritoka, što uzrokuje pojavu stajaćih voda, kao i zagrijavanje rijeke usljed visokih temperatura. Također, ovih dana izmjerena je rekordna temperatura Sane, koja je iznosila 25 stepeni Celzijusa, što prema mišljenju dobrih poznavalaca rijeke nije dobro za biljni i životinjski svijet koji obitava u njoj. Prema riječima potpredsjednika Društva sportskih ribolovaca "Sana" Džafera Cerića, posljednjih dana zabilježeno je nekoliko dojava građana o uginuću riba, što se dovodi u vezu sa sve manjom količinom kiseonika u rijeci. On je istakao kako je u takvim uslovima značajno otežan život ribljeg svijeta u rijeci, zbog čega se riba grupiše u dubljim vodama te je značajno olakšan njen izlov. "Upozoravamo da je na rijeci Sani i njenim pritokama dozvoljen ribolov jedino pomoću ribarskog štapa", istakao je Cerić.

On je dodao kako je pojačan nadzor ribočuvarskih službi na terenu, a pozvao je i sve ribolovce da prijave svaki krivolov koji primijete. Cerić je dodao kako su u ranijim godinama ribolovačka udruženja imala mogućnost da samoinicijativno zabrane ribolov ukoliko procijene da je to neophodno, ali da je novim zakonskim rješenjima takva odluka sada isključivo u nadležnosti resornog kantonalnog ministarstva.