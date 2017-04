Najpoznatiji željezničar u Srpskoj opet štrajkuje glađu

BANJALUKA - Čedo Knežević, najpoznatiji štrajkač iz "Željeznica" Republike Srpske jutros je ponovo stupio u štrajk glađu, saznaju "Nezavisne".

Razlog za takav čin je, kako kaže, ostavljanje zaposlenih u ŽRS bez ikakvih primanja pred Vaskrs, najveći hrišćanski praznik ali i zbog izrabljivanja radnika u Kolskoj u Prijedoru koje se dešava posljednjih nekoliko dana, te zbog nepoštovanja dogovora Milorada Dodika, predsjednika RS koji je rekao da će posjetiti Prijedorsku ispostavu ŽRS.

"Pred nama je Vaskrs najveći i najradosniji hrišćanski praznik, pred koji radnici ŽRS nisu dobili ništa od onoga što ih sljeduje. I kako sada domaćin spremi trpezu", kazao je Knežević za "Nezavisne".

On je istakao i da je u više navrata pokušao da dođe do predsjednika Dodika ali da nije uspio.

"On je mene zvao u prošli petak i od tada ništa. Ja samo hoću da se ispuni obećanje koje je dao javno pred svima vama dok smo pili onu rakiju koju je on 'zvao'", kaže on.

Ukoliko se Kneževićevi zahtjevi ispune, on će, kako kaže, prekinuti štrajk, u suprotnom će Vaskrs provesti u Kolskoj u Prijedoru.