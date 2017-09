Nakon nemilog događaja u banjalučkom vrtiću 'Tijana': Roditelji brane vaspitačicu

BANJALUKA - Roditelji djece koja idu u banjalučki vrtić "Tijana" i o kojoj brine vaspitačica Jadranka Šušnjar dali su joj podršku nakon što je nedavno u njenoj smjeni trinaestomjesečna djevojčica izujedana oko 30 puta.

"Moja jedinica je imala oko 30 ugriza, sva je bila modra, na leđima je imala deset ugriza, uvo je šivano", ispričao je nedavno za "Nezavisne" Miroslav Saradžić (34), otac trinaestomjesečne djevojčice. Ona je bila u grupi jaslica u kojoj borave djeca do tri godine starosti i nju su navodno izgrizla dvojica dječaka blizanaca.

Svoje potpise na pismo žalbe koje je poslato Gradskoj upravi Banjaluka stavilo je 24 roditelja, a u njemu roditelji ističu da su nezadovoljni rješenjem o suspenziji pomenute vaspitačice zbog dogođaja koji se desio u ovoj predškolskoj vaspitnoj obrazovnoj ustanovi.

"S obzirom na to da Savjet roditelja kao organ Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nije ni na koji način reagovao, ili bar nama nije poznato da jeste, a čiji je osnovni zadatak da se zalaže za prava i interes djece, mi roditelji smo se samoinicijativno organizovali da damo podršku vaspitačici i to bez medija i bez bilo kakve druge javne propagande, isključivo prema svojoj savjesti", ističu u pismu. Smatraju, kao navode u pismu, da je u interesu djece da s njima boravi neko ko ima sve ljudske i stručne kvalitete, ko ima toliki broj godina iskustva sa djecom, ko obavlja jedan tako odgovoran posao i da je to dovoljan razlog da povjere svoju djecu na čuvanje i dobrim dijelom vaspitanje takvoj osobi. "A to vaspitačica Jadranka Šušnjar svakako jeste", podvlače u pismu.

Mira Galić, zamjenik direktora Centra, istakla je da vaspitačica Jadranka Šušnjar mora proći kroz disciplinski postupak i da suspenzija ne može biti ukinuta.

"Jako mi je drago da roditelji djece koja borave u ovom vrtiću imaju želju i lijepo mišljenje o našoj vaspitačici i nakon ovog nemilog događaja i da žele da povjere svoju djecu upravo njoj na čuvanje", kazala je ona.