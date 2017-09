Naoblačenje sa kišom i pljuskovima

BANJALUKA - Danas se u BiH u jutarnjim časovima očekuje pretežno sunčano vrijeme, a tokom poslijepodneva ili u večernjim časovima u većem dijelu zemlje pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 32 ºC

Banjaluka + 32 ºC

Bijeljina + 32 ºC

Bihać + 30 ºC

Livno + 29 ºC

Mostar + 34 ºC

Zenica + 32 ºC

Trebinje + 30 ºC

Bioprognoza

Tokom prijepodneva će biti svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana, usljed visokih temperatura, strujanja toplijeg vazduha i približavanja fronte, moguće su izraženije poteškoće kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Preporučljivo je smanjiti aktivnosti. Na zapadu zemlje će opšta slika biti nešto lošija.