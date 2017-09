Naredne dvije sedmice u BiH nestabilno vrijeme uz pad temperature

SARAJEVO - Prema prognostičkim kartama u Bosni i Hercegovini se do 10. oktobra ove godine očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme, sa smjenama sunčanih i kišnih perioda tokom dana.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH do sredine ove sedmice očekuju se izraženije naoblačenje, povremene padavine prostorno neujednačene i mjestimično jačeg intenziteta, a od petka 29. septembra sunčanije, bez ili sa slabim padavinama, za što postoji veća mogućnost krajem vikenda.

Temperaturni režim djelimično će se izmijeniti, obzirom da će danju biti malo toplije. Jutarnje vrijednosti temperatura vazduha kretaće se šest do 10 stepeni Celzijusvoih u unutrašnjosti, na jugu do 13 stepeni, maksimalne dnevne dostizaće od 16 do 20, a na jugu između 21 i 25 stepeni Celzijusovih. Sa vikendom, nakon vedrijih noći moguća su prohladna jutra.

Od ponedjeljka 2. oktobra očekuje se kratkotrajno, izraženije pogoršanje vremenskih prilika, uz veće količine padavina u Hercegovini i na jugozapadu zemlje. Nakon toga uslijediće stabilniji period koji će karakterisati hladnija jutra, dok će maksimalne dnevne temperature u prvom dijelu naredne sedmice također opasti, mada ne tako osjetno kao jutarnje, saopštio je FHMZ BiH.