Narednih dana u BiH nestabilno vrijeme, u petak na planinama snijeg

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini daans i sutra će biti pretežno sunčano vrijeme.

Sutra se krajem dana kiša očekuje u Krajini, a u večernjim satima u Posavini i u centralnim i sjeveroistočnim područjima BiH.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni. U večernjim satima, na sjeveru Bosne, u skretanju na sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

U centralnim, istočnim i zapadnim područjima BiH u srijedu, 4. oktobra, jutro će biti pretežno oblačno sa slabom kišom. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U BiH u četvrtak, 5. oktobra, uglavnom će biti pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 18 do 24, na sjeveroistoku BiH do 26 stepeni.

U BiH u petak, 6. oktobra, biće pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama ujutro i prijepodne padaće slab snijeg. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.