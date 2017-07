Nesmetano odvijanje saobraćaja u BiH

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija nesmetano, osim na dionicama na kojima se izvode radovi zbog čega su moguća kratkotrajna zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS vozačima savjetuju opreznu vožnju s obzirom na to da se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog sezone godišnjih odmora.

Na putevima Banjaluka-Mrakovica, Mrakovica-Miljevina i Miljevina-Tjentište u toku je auto-reli povodom 25. godina od osnivanja Auto moto saveza Republike Srpske. Učesnici relija dužni su da poštuju pravila i saobraćajne propise, te postavljenu putnu signalizaciju.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvom kolovozu.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor.

Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici u Milićima, kao i kroz Trebinje, te na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče.

Na regionalnom putnom pravcu Karanovac–Kneževo, u mjestu Rađići, došlo je do ulegnuća kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi su počeli krajem maja i trajaće četiri mjeseca.

Na području grada Banjaluka od danas od 18.00 časova do 10. jula do 5.30 časova biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od Trga srpskih vladara do Ulice Marije Bursać, gdje je određena pješačka zona.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula na snazi je obustava saobraćaja na lokalnom putu Bočac-Agino selo, na lokalitetu Panića okuka zbog čega se autobuski saobraćaj odvija otežano.

Na području FBiH danas će do 13.30 časova zbog deminiranja terena dolaziti do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Stolac-Ljubinje.

Radovi su aktuelni na putnim pravcima Vogošća-Sarajevo, Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres.