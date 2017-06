New Moment piše istoriju: Stiže i četvrti lav, i to zlatan

Na četvrtoj večeri najvećeg svjetskog festivala kreativnosti Cannes Lions, poslije osvojena tri lava prethodnih dana, regionalna agencija New Moment osvojila je sinoć i zlatnog lava za projekat “The ONE - Jedna knjiga za mir” u kategoriji Dizajn.

Nakon osvojena dva bronzana i jednog srebrnog lava u kategorijama Print, PR i Promo & activation za projekat “The ONE - Jedna knjiga za mir”, New Moment kući donosi i kansko zlato.

„Jedna knjiga za mir“ okuplja učenja iz svetih knjiga Biblije i Kurana, pokazujući uporednim predstavljanjem koliko su poruke iz tih knjiga slične. Isticanjem sličnosti između dvije religije, svrha ove knjige je da oživi dijalog između religija i podstakne razgovor između običnih ljudi.

Knjiga predstavlja po deset stihova iz Biblije, odnosno ajeta iz Kurana, koji se odnose na deset univerzalnih tema bliskih svim ljudima svijeta: jedan Bog, Mir, Pravda, Ljubav, Porodica i susjedi, Svjetlost života, Samilost, Oproštaj, Humanost i Nada.

Knjigu je pripremio iskusni novinar Mirnes Kovač uz pomoć dva teologa-Muhameda Fazlovića (islam) i Pavla Mijovića (hrišćanstvo). Teolozi su iz svoje svete knjige birali stihove koje bi oni željeli da ljudi druge vjere pročitaju o njihovoj vjeri.

”New Moment nije agencija koja priča mnogo o sebi, u Bosni i Hercegovini mnogi ne znaju ko smo mi, New Moment radi srcem i svojim radom osvaja sve. New Moment je agencija koja je puna pozitivne energije, koja sanja i ostvaruje svoje snove, koja voli svoje klijente, voli projekte na kojima radi i koja će uvijek da bude takva. Saki je čitav život težio tome i mi smo nastavili tim putem i po ko zna koji put dokazali smo sami sebi da je to pravi izbor. Ništa ne može da zamijeni ljubav i strast koju osjećamo prema svom poslu i zvijezde u koje samo mi gledamo”, Izjavila je Maja Bajić Rudinac, koordinator projekta ”The One” za Bosnu i Hercegovinu.

Iz agenicije je saopšteno da je ovo “istorijski momenat za našu profesiju”. Ova nagrada pokazuje da je sve moguće i da čak i sa naših prostora idejama i kreativnim radom može da se postigne uspjeh na globalnoj sceni. Najvažnije su emocije, energija i ljudi koji sve pokreću. Ovo je kolaboracija New Moment regionalne kompanije koja ima balkanski duh i srce. Kako navode, za ovoliki uspjeh je mnogo važna podrška njihovih partnera iz Y&R Dubaia. Kolege iz cijelog svijeta su oduševljeni projektom, koji je lokalan ali rezonuje sa cijelim svijetom danas.

”Kada smo 2013. godine osvojili Titaniumskog lava, popeli se na scenu i ostvarili san koji smo sanjali 30 godina, teško je bilo povjerovati da će se takav uspijeh ponoviti. Ali vjerovali smo, znali smo da to nije bila puka sreća. Sada, četiri godine kasnije, ponovo se penjemo na scenu po Zlatnog lava i to je dokaz da vrijedno radimo i gledamo na posao srcem. San se nastavlja. Ljepota ovog projekta je što je ujedinila ljude iz cijele New Moment regije, a snaga projekta je što može da ujedini cjeli svijet. Ovo je zaista kampanja koja mijenja svijet i rad na njoj se ne završava večeras. Naprotiv, rad na njoj tek predstoji”, izjavili su iz agencije New Moment.

2012. godine, agencija New Moment Skoplje osvojila je Titanijumskog lava za projekat „Zajednička molitva“, 2013. agencija je imala dva rada u najužem izboru, dok je 2015. New Moment trijumfovao sa čak dva osvojena Lava – bronzanog Lava dobio je New Moment Beograd za projekat „Dugme za pomoć”, a Srebrnog lava dobio je New Moment Skoplje za projekat „Crveni telefon”.

Ove godine, na tradicionalnom Kanskom festivalu kreativnosti u oblasti marketinga, u konkurenciji je bilo više od 40.000 radova iz više od 100 zemalja sveta.