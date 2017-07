"Nezavisne" u posjeti Živkovićima u Čelincu: Praznici bez majke najviše bole

ČELINAC - Praznici... ne svi, zapravo najviše Božić... on nam je je nekako najtužniji od kada nema naše mame. Tada smo svi u svojim mislima i ćutke se nadamo da nigdje nismo pogriješili i da bi ona mogla biti ponosna na nas, kaže nam drhtavim glasom Danijela Živković, najstarija kćerka Petre Živković, koja je stradala 2014. prelazeći nabujali Crni potok.

Ova majka, koja je sa troje djece pobjegla od problematičnog muža u podstanarski kućerak, iza sebe je ostavila troje siročića u strepnji da ih ne razdvoji nesreća koja ih je zadesila.

Ekipa "Nezavisnih" posjetila je Petrinu djecu, kojoj su dobri ljudi uz pomoć lokalnog sveštenika, nakon tragedije kupili kuću u Čelincu i tako riješili njihov tada najveći egzistencijalni problem. Tamo smo zatekli najstariju Danijelu, koja se vratila s posla u opštini, dok su Nikolina i Bojan, koji je otišao raditi na dnevnicu, bili odsutni.

Danijela nam je pokazala kuću u kojoj je, podigavši manji kredit, naknadno nadogradila jedan dio. Sa tugom se prisjetila bolnih godina.

"To je bila agonija", gutajući knedlu u grlu, prisjeća se Danijela, koja je imala 18 godina kada je izgubila majku, te nastavlja:

"Pored toga što smo ostali bez mame, koja nas je štitila i trudila se da nas izvede na pravi put, molila sam se da nas troje ostanemo skupa."

Taman kada su pomislili da se za njihovu muku ne nazire rješenje, pojavili su se brojni humanitarci koji su im kupili kuću u Čelincu, a Danijela je dobila posao i mogućnost da odgaja i školuje brata i sestru.

Za razliku od njenih vršnjakinja, Danijela je dobila pretežak zadatak, brigu o tada šesnaestogodišnjem bratu i trinaestogodišnjoj sestri.

"To je za mene bio veliki izazov, samo sam se plašila da negdje ne pogriješim, a nadam se da nisam. Mamina želja bila je da školuje brata, a on je završio automehaničarski zanat i sada radi na dnevnicu šta god stigne. Još samo da sestra završi školu i biće bolje. Upisala je srednju trgovačku i znam da me neće razočarati", kaže Danijela.

Na pitanje da li imaju nekog od rodbine ko ih obilazi, Danijeli je ponovo zadrhtao glas i ispričala je da, osim nekolicine humanitaraca koji su im u početku pomogli, nemaju mnogo rođaka.

"Sami se snalazimo i već smo navikli. Otac nikada nije upitao za nas niti neko od njegove rodbine. Jedan ujak nam je lani stradao, a ovaj drugi nam dođe", kazala je Danijela.

Zadovoljni su, kažu, jer imaju krov nad glavom i siguran posao, a Bojan ponešto zaradi na dnevnicu. Uz manje kredite polako sređuju kuću i okućnicu, a jedino im je važno da ostanu zajedno.

Foto: Jelena Đurđević

Crni potok ih zavio u crno

Petra Živković bila je suvozač Darku Stanojeviću, koji je iza sebe ostavio četvoro djece, kada su 5. avgusta 2014. u ladi nivi nastradali prelazeći nabujali Crni potok. Za njihovim tijelima se tragalo, a onda je prvo pronađena Živkovićeva u koritu potoka, a obdukcijom je potvrđeno da se utopila. Tijelo Stanojevića pronađeno je nekoliko dana kasnije.