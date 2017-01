Ni novinari bez "štele" ne mogu do posla

DOBOJ - Fakultetska diploma nije bila dovoljna da otvori vrata medijskih kuća za 12 novinara i komunikologa koji se nalaze na evidenciji dobojske Filijale Zavoda za zapošljavanje RS, zbog čega neki od njih tvrde da je za radno mjesto kao i u drugim branšama potrebna "štela" ili članska karta neke partije.

Almedina Hajrić je prije dvije godine u Tuzli stekla zvanje diplomiranog novinara, posao je, kaže, tražila ne samo u Doboju, nego i u medijima u RS i FBiH, ali je na kraju izgubila želju da se bavi ovim poslom.

"Išla sam u Radio Doboj, tamo su mi rekli da ne traže novinare, ali ja sam ipak ostavila svoj CV. Da bi se došlo do posla, treba da imate 'štelu' ili da budete angažovani u nekim političkim organizacijama, a ja nisam u stranci, niti me to zanima", kaže Hajrićeva.

Ona se nada da će, iako ima visoku stručnu spremu, uskoro dobiti zaposlenje u jednoj od ovdašnjih kladionica. Skoro četiri godine bez zaposlenja u struci je i Dijana Nikić, koja se za novinara školovala u Banjaluci.

"Posao sam tražila, ali naravno, sve što je bilo konkursa je zahtijevalo radno iskustvo čak dvije godine, a kako će neko steći iskustvo kada mu se ne pruža nikakva prilika", navodi Nikićeva.

Od bavljenja novinarstvom odavno se oprostio i Đorđo Škorić, koji je davne 1990. godine završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu i dobio zvanje diplomiranog žurnaliste.

"Brzo nakon što sam završio Fakultet počeo je nesrećni rat. Kada se završio, ja sam na televiziji (lokalnoj komercijalnoj) ostavio podatke o sebi, ali me nikada nisu pozvali na razgovor", prisjetio se Škorić.

Nekada su u Doboju postajali listovi koji su izlazili jednom mjesečno ili na svakih 15 dana, kaže Slobodan Puhalo, novinar u penziji, a danas se sve svelo na jednu lokalnu medijsku kuću.

"Nema taj novinarski kadar gdje da se zaposli", mišljenja je Puhalo.

Dobojska sredina ne pruža velike mogućnosti ni za jednu profesiju, pa tako ni za novinare, smatra Vasilije Šajinović, publicista i kritičar ovdašnje stvarnosti, te dodaje da niko neće školovane novinare, mnogo su više, tvrdi, potrebni "priučeni novinari koji odrađuju poslove za aktuelnu politiku".