Niže cijene lijekova u rukama ministarstava zdravlja

BANJALUKA - Ukoliko se entitetska ministarstva zdravlja ne uključe u primjenu Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH u smislu određivanja maloprodajnih marži, od značajnijeg smanjenja cijena lijekova neće biti ništa.

Naime, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odrediće samo maksimalne veleprodajne cijene lijekova i prema pravilniku maksimalna marža na tu cijenu može biti osam odsto, dok maloprodajnu maržu, od koje u najvećem dijelu i zavisi cijena na policama apoteka, treba da odrede entitetska ministarstva.

Trenutno visina tih maksimalnih maloprodajnih marži lijekova određena je uredbom, i u Republici Srpskoj ona iznosi maksimalno 20 odsto, dok se u FBiH, prema nezvaničnim informacijama, u nekim kantonima kreće i do 25 odsto. To praktično znači da, recimo, kada Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odredi maksimalnu veleprodajnu cijenu lijeka od 1 KM, proizvođač i trgovac u veleprodaji taj lijek mogu prodati po najviše 1,08 KM, a dalje u apoteci po sadašnjoj uredbi i po najvišoj marži od 20 odsto (koliko iznosi u Republici Srpskoj) taj lijek može biti 1,216 KM. Kada bi entitetsko ministarstvo zdravlja tu maržu ograničilo na, recimo, deset odsto, cijena tog lijeka bila bi malo više od 1,1 KM. Dakle na lijeku od 1 KM ušteda bi bila veća od 10 feninga, što ne znači mnogo, međutim na lijeku od 10 KM to bi bilo više od 1 KM, na 20 više od 2 KM itd.

"Bilo bi pogubno da ostanu sadašnje maksimalne maloprodajne marže. Svakako treba da budu manje i treba voditi računa o ekonomsko-socijalnoj situaciji. Možda treba razmišljati o diferenciranim stopama. Recimo za lijek čija je maksimalna veleprodajna cijena 10 KM maksimalna marža iznosi određeni procenat, za lijek do 20 KM toliko i toliko itd.", rekao je Lazar Prodanović, član Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ono što bi mogao biti problem jeste pitanje nadležnosti s obzirom na to da ministarstva zdravlja nemaju nikakve veze s maržama i u tom smislu, kako kažu dobro upućeni, već sada bi trebalo voditi računa o tome.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor na postavljena pitanja o tome da li oni mogu i da li će određivati novu visinu maloprodajne marže.

Jedan od sagovornika, koji nije želio da mu navodimo ime, kaže da je u suštini sve poskupljenje u rukama entitetskih ministarstava, naglašavajući da će Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH uraditi prvi i najvažniji korak, odnosno da će ona utvrditi maksimalnu veleprodajnu cijenu.

"Entitetska ministarstva zdravlja treba da pokažu odgovornost. Otpora od strane trgovaca i lobiranja će biti jer nije nekome isto hoće li imati maržu od 10 ili 20 odsto, a lijek se mora kupiti. Na promet apoteke od, recimo, 100.000 KM to je 10.000 KM, i to nije malo novca", ispričao je izvor "Nezavisnih novina". Prema ranijim predviđanjima, lijekova bi trebalo da budu jeftiniji od ljeta.