Nova poskupljenja, novi udar na novčanike

BANJALUKA - Cijene pojedinih namirnica u BiH mogle bi porasti i do šest odsto prvenstveno zbog poskupljenja goriva, ali i nepovoljnih vremenskih uslova i prinosa u onim zemljama iz kojih se uzvoze proizvodi poput kafe i banana, smatraju analitičari.

To će biti još jedan udar na ionako tanke novčanike bh. potrošača.

"Nakon velikih izdataka za praznike ne znam kako ću izdržati poskupljenja povrća, koje već ima paprenu cijenu, i drugih namirnica, koja su najavili. Mojoj petočlanoj porodici mnoge od osnovnih namirnica su već luksuz", kaže Marina A. iz Banjaluke.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da je kupovna snaga bh. građana vrlo niska pa se poskupljenja realizuju samo onda kada moraju.

"Pitanje je trenutka kada će poskupjeti gorivo po osnovu akcize za autoputeve, što će izazvati lančanu reakciju poskupljenje sve druge robe u BiH. A svjetska cijena kafe i banana određuje uvoznu cijenu naših trgovaca i maloprodajne cijene za naše građane", rekao je Pavlović.

On smatra da ako dođe do poskupljenja goriva za deset odsto svaki trgovac i proizvođač koji koristi proizvodnju i transport će to prebaciti na teret kupaca, što će imati tzv. domino efekat.

"Zato možemo očekivati poskupljenje određenih vrsta robe i do šest odsto", predviđa Pavlović.

Željko Tatić, predsjednik Udruženja ugostitelja RS, kaže da veliki uvoznici najavljuju da će njima poskupjeti kafa.

"Pitanje je da li će oni zato ugostiteljima dići cijenu kafe i da li će je ugostitelji prema svojim gostima podići. Poskupljenje kafe daje šansu nekim manjim proizvođačima kafe", rekao je Tatić.

On kaže da je cijena kafe "domaćih" proizvođača od 20 do 25 KM i smatra da će ugostitelji preći na tu jeftiniju, jer ona koju pakuju strani proizvođači košta između 45 i 50 KM po kilogramu.

Prema riječima Bogdana Marjanovića, predsjednika Asocijacije samostalnih trgovina regije Banjaluka, izvjesno je povećanje cijena određenih namirnica, što će doprinijeti nestašici proizvoda i to će se odraziti na tržište.

"Kupuje se na kašičicu, standard je loš i svako povećanje cijena, pa makar i od jedan odsto, se negativno odražava na trgovce. Kupuju se neophodne namirnice, a iz korpe se izbacuju one bez kojih se može", kaže Marjanović. Smatra da će se skok cijena goriva odraziti od marta i aprila, jer veleprodaju diktiraju uvoznici.

U udruženjima potrošača, u kojima stalno upozoravaju na tihi rast cijena, smatraju da će nova poskupljenja, koja su već evidentna, izazvati nezadovoljstvo potrošača. Ističu i da plate ne rastu, a penzije stagniraju.

"Ovo je ponovni januarski udar na džep potrošača. Riža, šećer, makarone poskupe za dvatri feninga, a smanje im gramažu da kupci ne bi primijetili. U marketima su se u zadnje vrijeme sjetili prepakivati voće i povrće spakuju vam par voćkica i zamotaju vam u nekoliko slojeva folije pa kad kupite, dođete kući i otvorite vidite da je to voće trebalo da bude odavno bačeno", ističe Murisa Marić iz Udruženja "Don" u Prijedoru.

Kako kaže, zabilježeni porast cijena prevoza u Banjaluci i vode u Prijedoru pokrenuće lančanu reakaciju i u drugim gradovima.

Hljeb neće poskupjeti

Iako su prinosi žitarica na bh. poljima prošle godine bili odlični, ipak neće doći do pojeftinjenja pekarskih proizvoda.

Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara RS, kaže da su cijene žitarica stabilne i da će takve ostati do žetve. On smatra da bi cijene pekarskih proizvoda trebalo da ostanu na istom nivou.