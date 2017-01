Nove padavine u BiH krajem dana

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini, očekuje umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana, novo naoblačenje sa sjevera, koje će krajem dana i tokom večeri preći u padavine. U Krajini, cetralnim i istočnim područjima mjestimično sa susnježicom ili slabim snijegom, a ponegdje na sjeveru i sa kišom koja se ledi u dodiru sa tlom, a na na jugu kiša samo ponegdje.

U planinskim područjim sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od -11 do -5, na jugu od 1 do 3, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 5 do 8 stepeni.