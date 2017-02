BANJALUKA - Danas se u BiH prije podne očekuje umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima novo naoblačenje praćeno kišom.

Na planinama sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne intenzivnije padavine, gdje se očekuje od 15 do 25, lokalno 30 l/m2. U ostalim područjima padavine slabog intenziteta. Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 16 stupnjeva.