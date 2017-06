Novi raskol u SDS-u: Pobuna u opštinskom odboru u Gradišci

GRADIŠKA - U SDS-u nove tubulencije i podjele. Ovog puta u opštinskom odboru stranke u Gradišci.

Odbornici u opštinskom parlamentu okrenuli su leđa novoizabranom predsjedniku i traže njegovu ostavku. Usijanu situaciju nije uspio da ohladi ni predsjednik Vukota Govedarica.

Odbornici opštinskog parlamenta i članovi okupljeni oko bivšeg predsjednika i poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH Đorđa Krčmara novoizabranom predsjedniku Mirku Samardžiji zamjeraju na netransparentnom radu prilikom kompletiranja opštinskog odbora stranke sa 11 novih članova.

- Sam je sve to odradio na svoju ruku. a da se nije sa nikim od nas konsultovao i poslao je to u Banjaluku da predsjednik Govedarica potvrdi što je predsjednik i uradio - rekao je odbornik SDS-a u SO Gradiška Saša Lazić.

- Mirko Samardžija ima pogrešne mentore koji su mu savjetovali da to tako radi odnosno da ne radi -izjavio je član Opštinskog odbora SDS Gradiška Milovan Smiljanić.

U novim opštinskim organima stranke mjesta nije bilo za bivšeg predsjednika i poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH koji ne krije nezadovoljstvo takvim epilogom i uopšte stanjem u najvećoj opozicionoj stranci.

- Mi ćemo otvoreno postaviti pitanje gospodinu Govedarici zašto samo SDS napušta članstvo - poručio je poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Đorđe Krčmar.

Uzavrele strasti između novoizabranog predsjednika opštinskog odbora i većine članova glavnog odbora sinoć je pokušao da smiri predsjdnik Vukota Govedarica koji se danas nije javljao pozive novinara. Pred kameru nije htio ni Mirko Samardžija. U telefonskom razgovoru je poručio da sve radi po statutu i da će prema onima koji narušavaju disciplinu i traže njegovu smjenu preduzeti adekvatne sankcije. Ukoliko dođe do najstrožijih sankcija i isključenja SDS bi u Skupštini opštine Gradiška od pet odbornika mogao ostati sa jednim.

(RTRS)