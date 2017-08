BANJALUKA - Novi režim kretanja autobusa na republičkim linijama, odnosno rješenje kojim će biti smanjene saobraćajne gužve koju stvaraju autobusi na stajalištu kod Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci stupa na snagu u ponedjeljak, 7. avgusta, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izmjene trasa odnose se na autobuse iz Gradiške, Srpca, Prijedora, Blaškog, Slatine i drugih republičkih linija, kojima će biti omogućeno da dođu do zgrade Administrativnog centra Vlade Srpske, odnosno do Ulice olimpijskih pobjednika i da se ulaz i izlaz putnika vrši na stajalištu kod Prirodno-matematičkog fakulteta. Autobusima iz smjera Kotor Varoša biće omogućeno da preko mosta Venecija i Gundulićeve ulice dođu do Ulice olimpijskih pobjednika, zatim ka zgradi Vlade Srpske, te desno do terminala "Malta".

Za stanovništvo Banjaluke i najbližih mjesta trase ostaju iste na prigradskim linijama - Potkozarje, Verići, Piskavica, Dragočaj, Gradina.

Iz Gradske uprave napominju da trasa neće biti mijenjana za stanovništvo

Trna, Laktaša, Omarske, Lamovite i Čelinca.