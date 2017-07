Novi toplotni talas danas zahvata BiH: Za vikend do 38 stepeni

BANJALUKA, SARAJEVO - Drugi toplotni talas od danas će zahvatiti BiH, s najvišom temperaturom za vikend, kada se očekuje do 38 stepeni Celzijusovih.

Igor Kovačić, meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS, rekao je da će novi toplotni talas praktično od današnjeg dana biti prisutan i narednih dana, s tim da će jutra biti malo ugodnija, za razliku od prethodnog toplotnog talasa.

"Temperature u narednom periodu biće između 31 i 36 stepeni, s tim što će u petak i subotu ta temperatura na pojedinim mjestima sjevera zemlje biti do 38 stepeni", rekao je Kovačić.

Dodao je da će u nedjelju biti izražene nestabilnosti, ali da će u principu ljetne temperature ostati i dalje, s malim osvježenjima. U ponedjeljak i utorak će se spustiti na oko 30 stepeni.

On je rekao da temperature nisu najekstremnije, ali da spadaju u granice vrlo toplog i vrućeg vremena.

U Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH rekli su da nas od danas očekuje toplotni talas koji dolazi sa sjevera sa današnjom temperaturom od 29 do 35 stepeni, a od petka i za vikend od 30 do 36 stepeni.

"Ovaj temperaturni interval biće konstantan do kraja ove sedmice, s tim da će jutra biti svježija, a najviša temperatura se može očekivati za vikend - 37 stepeni", rekli su u Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH i dodali da će takve temperature potrajati do sredine ovog mjeseca.

Danas u BiH sunčano i veoma toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme do 35 stepeni Celzijusovih.

Јutro će biti svježe i pretežno vedro, dok je na sjeveru moguća mala do umjerena oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost, a do umjerenog razvoja oblačnosti može doći na planinama na jugozapadu i istoku, tako da će u tim predjelima postojati uslovi za lokalne kratkotrajne pljuskove.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 17, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.