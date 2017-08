Obilježeno 76 godina od zločina u Garavicama

BIHAĆ - Zvaničnici Republike Srpske, brojne delegacije i predstavnici organizacija i udruženja koja baštine antifašizam obišli su danas humke, zapalili svijeće i položili cvijeće u Spomen-području Garavice kod Bihaća, gdje su ustaše u ljeto 1941. godine ubile više od 12.000 ljudi tog kraja, uglavnom Srba.

Vijence su položili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, poslanici Branislav Borenović i Vlado Gligorić u ime Narodne skupštine, delegacija Vlade Srpske predvođena ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Milenkom Savanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačem, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Marija Milić, predstavnici Skupštine Vojvodine.

Vijence su u Garavicama položili i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Odbora za obilježavanje stradanja "Garavice 1941" i Zavičajnog udruženja "Una", grada Banjaluka, Jevrejske opštine Banjaluka i porodica stradalih.

Predsjednik Odbora "Garavice 1941" Nebojša Kuštrinović rekao je da je u Garavicama i Bihaću u Drugom svjetskom ratu ubijeno između 15.000 i 17.000 Srba, te da se ne smije dozvoliti da to mjesto ostane devastirano i zaboravljeno.

"Nadam se da će prisustvo predsjednika /Republike Srpske Milorada/ Dodika i njegov autoritet, kao i podrška ostalih institucija pomoći da ovo mjesto postane svetinja srpskog naroda i da se uredi", istakao je Kuštrinović.

Predstavnik Jevrejske opštine Banjaluka Đorđe Mikeš rekao je da je danas odata počast "podzemnom gradu", te da iz ovog zločina treba naučiti kako se braniti od toga da nas zlo opet ne dočeka.

"Jevreji su iz Drugog svjetskog rata izvukli pouke i želim da svi tako rade, i da se ovakve stvari nikada ne dešavaju", naveo je Mikeš.

Predsjednik Udruženja "Una" Boško Stojisavljević rekao da su Garavice mjesto patnje i jada o kome bihaćka opština treba više da brine i da to ne postane rekreativna zona, kako se najavljuje.

"Arhitekte iz Prijedora pomažu nam da se ovo uredi", dodao je Stojisavljević.

U Garavicama kod Bihaća danas je održan istorijski čas i služen je parastos žrtvama na srpskom, jevrejskom i romskom jeziku.

Pomen žrtvama ustaškog terora organizovalo je Zavičajno udruženje "Una".

U Garavicama kod Bihaća ustaše su 1941. godine, odnosno početkom Drugog svjetskog rata, pobile više od 12.000 Srba, Jevreja i Roma bihaćkog kraja, a među ubijenima bio je veliki broj djece.

Ubijeni stanovnici Bihaća i okoline uglavnom su bili Srbi i u manjem broju Jevreji, a pamti se da je na Garavicama u ljeto 1941. godine ubijeno više civila nego što je Bihać imao stanovnika.

Ovo stratište je zapostavljeno nakon Drugog svjetskog rata, jer su činjenice o zločinu i pokolju nad nedužnim civilima u Bihaću, koji je sprovela Nezavisna Država Hrvatska, držane daleko od očiju javnosti bivše Jugoslavije.: Zločinom u Garavicama promijenjena struktura stanovništa

BIHAĆ - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je ustaškim zločinom u Garavicama bihaćki prostor etnički očišćen, čime je sistemski i organizovano promijenjena struktura stanovništva na tom području, te da je Srba u Bihaću, nakon posljednjeg rata, ostalo veoma malo.

"Ovdje su u Drugom svjetskom ratu, osim Srba iz Bihaća, koji su ovdje bili većina, ubijani i Srbi sa prostora današnje Hrvatske i Plitvičkih jezera", podsjetio je Dodik u obraćanju prisutnima u Spomen-području Garavice kod Bihaća, gdje je obilježeno 76 godina od stradanja više od 12.000 ljudi tog kraja, gotovo isključivo Srba, koje su u ljeto 1941. godine pobile ustaše.

On je rekao da je taj projekat dokrajčen u "Oluji", kada je prije toga ukinuta konstitutivnost Srba u Hrvatskoj, a kasnije bombardovane kolone izbjeglica iz srpskih krajina

Predsjednik Srpske je naglasio da je garavičkim zločinom nastavljen kontinuitet ustaške ideologije - jednu trećinu Srba pokrstiti, jednu pobiti a jednu raseliti.

Dodik je najavio da će stradanje Srba u Garavicama od naredne godine obilježavati Vlada Srpske i da će to područje biti proglašeno mjestom od republičkog značaja.

"Namjera je da se ovaj prostor, koji je oskrnavljen, uredi i da to bude državna manifestacija na kojoj će se okupiti veći broj ljudi. Izgradićemo ovdje spomen-crkvu sa spomen-pločom koja će svjedočiti o ovom strašnom stradanju. Ovo mjesto nas mora okupljati", poručio je Dodik.

On je rekao da je najpotresnije iz svjedočenja žrtava što su u Bihaću i Garavicama ljudi ubijani pred očima djece, kao i da su neki od ubica i zločinaca nakon Drugog svjetskog rata inkorporirani u sarajevsku komunističku vlast.

Dodik je naveo i da je nekadašnji komunistički sistem uspostavio sistem zaborava zločina nad Srbima, rekavši da su to žrtve fašizma, iako su ustaše - Hrvati i muslimani i u Bihaću pobili Srbe, Jevreje i jedan broj Roma.

"Bili su nagrađivani za svoje zločine i nisu kažnjeni. Nikada ne smijemo zaboraviti ove događaje, kao i LJubomira i Slavka Kvaternika, Maksa Luburića i druge ideologe koji su ubijali na ovim prostorima, a prošli nekažnjeno", rekao je Dodik i podsjetio da je jugoslovenski projekat bio podvala Srbima.

On je naveo da su se ubijanja Srba i Jevreja u Bihaću dešavala dok su se događali pogromi Srba u Jadovnu, na ostrvu Pag, a nakon toga i u Jasenovcu, Šušnjaru, Staroj Gradišci i Prebilovcima, gdje je ubijeno i bačeno u jame više od 6.000 Srba.

"Sve to je bio projekat Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ koji nije prestao na ovim prostorima. S druge strane, nas su pokušali da okarakterišu u UN kao genocidan narod, ali zahvaljujući Rusiji to se nije desilo. Ja ne vjerujem da može da se oprosti to što su nam uradili, ali ne pozivam na osvetu i revanš, jer to liči na njih", rekao je Dodik novinarima u Bihaću.

On je poručio da će nastaviti da dolazi u Garavice i na sva mjesta gdje su Srbi stradali.

"Mi se moramo osloniti na naše dvije države - Republiku Srpsku i Srbiju. Srpska je jedina brana da nam se u budućnosti ne dese nove Garavice i Jasenovac, zbog čega je moramo jačati do nebesa, da bude jaka i stabilna. A sa Hrvatima treba da sravnimo račune i dođemo do istine o tome što je činjeno, kako bismo na ovim prostorima gradili život zajedno. Isto se odnosi i na muslimane", rekao je Dodik.

On je dodao da bi oni koji, poput hrvatskog premijera Andreja Plenkovića danas slave nekakve "pobjede" /"Oluju"/ i pominju oslobađanje Bihaća i Srebrenicu, trebalo da znaju da su "Srbi doživjeli 1.000 Srebrenica".

"On je vjerovatno mislio na 1941. godinu kada je ovdje pobijeno 12.000 do 15.000 Srba i kada se po njihovim kriterijumima `oslobodio` Bihać. `Oluja` je bila završni čin etničkog čišćenja 250.000 Srba i što se nas tiče, zločin nad Srbima", rekao je Dodik.