Oblačno i hladno, temperatura na jugu do sedam stepeni

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Na jugu vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na jugu umjerena bura.

Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 2 do 7 °C.

U subotu pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne BiH.

Jutarnje temperature od -10 do -3, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -2 do 2, na jugu od 5 do 10 °C.

U nedjelju pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne BiH.

Jutarnje temperature od -11 do -4, na jugu od -2 do 3, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 6 do 10 °C.