Oblačno i kišovito u cijeloj BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Poslije podne smanjenje oblačnosti, a slabih i kratkotrajnim padavina može biti još ponegdje u Krajini, centralnim područjima Bosne i u Hercegovine padavine slabog do umjerenog intenziteta.

U večernjim satima novo, jače, naoblačenje sa zapada, koje će u Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni usloviti nove padavine, a u ostatku zemlje u noći sa ponedjeljka na utorak.

Vjetar, slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima jugozapadni i zapadni. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 9 do 15 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Prema kraju dana kratkotrajno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 11 °C.

U Banjaluci ujutro oblačno uz slabu kišu povremeno. Sredinom dana pljuskovi uz nešto jaču kišu. Kasnije popodne padavine slabe i do večeri prestaju. Biće i vjetrovito uz umjeren do pojačan jugo, krajem dana vjetar slabi. Jutarnja temperatura vazduha око 6°C, а najviša dnevna dо 11°C.