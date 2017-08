Oblačno i nestabilno sa kišom

BANJALUKA - Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najviša dnevna temperatura VAZDUHA većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje od 29 do 34°C.

U ponedjeljak u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno, ponegdje uz slabu kišu. U ostatku dana postepeno razvedravnje. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano.

Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 17 do 23, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 28 do 33 °C.

U utorak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 16 do 21, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 28 do 33 °C.

U srijedu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 35 °C.