Oblačno i toplije, temperatura na jugu do 13 stepeni

BANJALUKA - Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima.

Na jugu malo do umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren promijenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura većinom između 2 i 8, na jugu zemlje od 10 do 13 stepeni. U područjima sa maglom koji stepen i niža.

Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prijepodne. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima. U istočnim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. U drugoj polovini dana razvedravanje.

jetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje od 12 do 16 .

U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će usloviti kratkotrajno slabu kišu u sjevernim, centralnim i istočnim područjima.

U višim planinskim područjima sa susnježicom i slabim snijegom. Vjetar slab do umjerne jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 3, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje od 10 do 13.