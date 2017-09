Oblačno s kišom

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom poslije podne. Padavine se ne očekuju u Posavini i na jugu Hercegovine.

Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeveroisto-čni, a u Hercegovini, prije podne, slaba bura, a poslije podne jugozapadni. Jutarnje temperature od 8 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 16 do 21, na jugu od 21 do 25 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 16 ºC

Banjaluka + 18 ºC

Bijeljina + 18 ºC

Bihać + 16 ºC

Livno + 17 ºC

Mostar + 24 ºC

Zenica + 18 ºC

Trebinje + 22 ºC

Bioprognoza:

Usljed prolaska pogoršanja iznad naše zemlje opšta slika će biti lošija. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, razdražljivosti i nesanice. Porast sadržaja vlage u vazduhu i niske temperature, izraženije tokom jutra, stvaraće probleme astmatičarima i bolesnicima s kardiovaskularnim tegobama. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju.