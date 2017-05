Oblačno sa kišom, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

BANJALUKA - Jutro u BiH pretežno oblačno sa kišom u većini područja. U ostatku dana umjereno oblačno.

Tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na sjevero-zapadu. Prema kraju dana novo naoblačenje sa zapada.

Vjetar na sjeveru slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 19 do 24 °C.

Sutra oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavina poslije podne i u večernjim satima.

Na planinama snijeg i susnježica se očekuju u večernjim satima.

Jutarnje temperature od 5 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 9 do 14, na jugu od 17 do 21 °C.