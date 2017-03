Oblačno sa slabijom kišom

BANJALUKA - Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

Povremeni i slabi lokalni pljuskovi ili slaba kiša su mogući ponegdje na sjeveru.

Vjetar, slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni.

Dnevne temperature od 12 do 18 °C.

U ponedjeljak jutro umjereno, ponegdje pretežno oblačno. U ostatku dana sunčano. Na sjeveru vjetar slab promjenljivog smjera, na jugu jugozapadni.

Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 16 do 22 °C.

U utorak pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 17 do 22 °C.

U srijedu pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima porast naoblake sa zapada, što ponegdje na sjeveru može usloviti slabu kišu. Jutarnje temperature od 5 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 17 do 22 °C.