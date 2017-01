Oblačno sa slabim snijegom

BANJALUKA - Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabim snijegom. U Hercegovini sunčano.

Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U većem dijelu vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C

Petak

U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Jutarnja temperatura od -12 do -6, na jugu od -2 do 2, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu od 6 do 10 sepeni.

Subota

U BiH umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost koja ponegdje može biti i dugotrajna.

U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -13 do -7, na jugu od -2 do 3, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 6 do 10.