Oblačno sa susnježicom i snijegom

BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. Tokom dana u nizinama i sa kišom.

Očekivana količina padavina od 10 do 20, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima BiH od 20 do 30, lokalno i do 40 l/m2. Očekiva visina novog snježnog pokrivača, uglavnom, od 5 do 10, u područjima sa intenzivnijim padavinam od 10 do 20 cm.

Vjetar, umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 2 do 6, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 10 do 14 °C.

U petak u BiH prije podne sa snijegom ili susnježicom. U noći na subotu smanjenje oblačnosti.

Vjetar prije podne umjeren i jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C.

Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 13°C.