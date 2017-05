Oblačno uz kišu i temperaturu do 17 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i svježije sa kišom u većini predjela, uz najvišu dnevnu temperaturu od 13 do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutros je oblačno sa kišom u većini predjela. Na zapadu i sjeveru su jače padavine, pogotovo na zapadu Krajine, a u ostalim predjelima pada slabija kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha je od osam do 14, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 13 do 17, na jugu do 20, a u višim predjelima oko 10 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće svježije i oblačno, na sjeveru padavine slabe i nakratko prestaju uz više suvog vremena, a na jugu i istoku umjerena kiša uz pljuskove sa grmljavinom ponegdje.

Uveče će slaba kiša padati u većini predjela, a nešto jača na jugoistoku.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica jedan, Čajniče, Kalinovik, Han Pijesak, Gacko, Čemerno, Nevesinje i Sokolac osam, Mrakovica devet, Mrkonjić Grad, Foča, Šipovo, Bugojno i Sarajevo 10, Istočno Sarajevo, Krupa na Uni i Rudo 11, Brod, Ribnik, Bileća, Novi Grad, Višegrad, Mostar i Zenica 12, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Banjaluka, Zvornik i Tuzla 13, Trebinje, Bijeljina i Doboj 14, te Neum 16 stepeni Celzijusovih. /kraj/pn