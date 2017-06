Oblačno uz pljuskove i grmljavinu

BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim satima u sjevernim, sjeveroistočnim, djlimično centralnim i zapadnim područjima BiH su mogući pljuskovi i grmljavina.

Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, praćene jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 24 do 30 °C.

U srijedu uglavnom, pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Prije podne kiša je moguća ponegdje u Krajini i centralnim područjima Bosne. Tokom poslijepodneva kiša, uglavnom, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima BiH. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 26 do 30 °C.

U četvrtak jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje.

U Hercegovini vedro. U jutarnjim satima slaba i kratkotrajna kiša je moguća na istoku Bosne. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugo od 15 do 20, a dnevne od 20 do 25, na jugu od 27 do 31 °C.