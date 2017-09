Oblačno uz pljuskove i grmljavinu

BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.

Padavine, uglavnom, poslije podne, umjerenog do pojačanog intenziteta. Vjetar, slab, na jugu i na zapadu BiH jugozapadni, a u ostalim podrčjima istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 15 21, na jugu od 20 do 25 °C.

Ponedjeljak

Oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 12 do 15, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

Utorak

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu očekuju se većem dijelu naše zemlje. Bez padavina, uglavnom, na jugu Hercegovine, Posavini i na sjeveroistoku BiH. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 13 do 16, a dnevne od 15 do 21, na jugu od 20 do 25 °C.